В Рязани разыскивают очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 июня этого года примерно в 20.35 на ул. Восточная окружная дорога у стр.198 (платный путепровод). Здесь неустановленный водитель, управляя автомобилем «MERSEDES BENZ ML» с государственными регистрационными знаками Республики Армения, совершил столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris», после чего скрылся с места ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летняя пассажирка «Hyundai Solaris» получила травмы.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, просим обращаться в Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, каб. 211 или по телефону: (4912) 29-95-86.