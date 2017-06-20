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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязани разыскивают очевидцев ДТП

16:23 / Общество

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 июня этого года примерно в 20.35 на ул. Восточная окружная дорога у стр.198 (платный путепровод). Здесь неустановленный водитель, управляя автомобилем «MERSEDES BENZ ML» с государственными регистрационными знаками Республики Армения, совершил столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris», после чего скрылся с места ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летняя пассажирка «Hyundai Solaris» получила травмы.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, просим обращаться в Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, каб. 211 или по телефону: (4912) 29-95-86.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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