Рязанцы увидят модели – копии самолетов времен Великой Отечественной войны

Сегодня в зале «История воздухоплавания» Рязанского музея путешественников открылась выставка моделей-копий самолетов времен Великой Отечественной войны

Автором большинства работ, представленных в экспозиции, является известный рязанский моделист и коллекционер Сергей Алексеевич Бабкин. Все модели в 72 раза меньше реальных боевых машин, но в точности воспроизводят внешний вид знаменитых истребителей и бомбардировщиков времен войны: скоростного высотного МиГ-3, малоизвестного Як-6, уникального Пе-2, на котором воевала рязанка, Герой Советского Союза Антонина Леонтьевна Зубкова, а также знаменитого ЛаГГ-3, стоявшего на вооружении 238-го истребительного авиаполка, сражавшегося под командованием нашего земляка, Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Завражнова.

В экспозиции также размещены копии «летающего танка» – штурмовика Ил-2, самолетов талантливого советского авиаконструктора Н. Н. Поликарпова и модели других отечественных машин. Кроме того, на временной выставке можно увидеть копии истребителей, поставлявшихся из США по программе «ленд-лиз» – Пи-39 «Аэрокобра» (на нем воевал рязанец, Герой Советского Союза Николай Васильевич Стройков) и Пи-40 «Томагавк», на котором наш земляк, уроженец села Захарово Алексей Степанович Хлобыстов совершил в одном бою два воздушных тарана и был удостоен за этот подвиг звания Героя Советского Союза.

Кроме того, научными сотрудниками музея разработана и реализуется интерактивная программа «Мальчишки во флотских форменках», посвященная выпускникам Соловецкой школы юнг и отдельной роте Валаамской школы боцманов ВМФ СССР, а 22 июня в РМП для школьников, отдыхающих в летних лагерях, состоится брейн-ринг «Шел в атаку яростный 41-год...».