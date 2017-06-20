Глава рязанского региона Николай Любимов встретился с председателем Правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрием Ананьевым

В ходе состоявшейся сегодня встречи шла речь о перспективах дальнейшего взаимодействия в вопросах социально-экономического развития области, привлечения инвестиций, а также реализации совместных программ поддержки малого и среднего бизнеса, крупных предприятий региона, мерах по совершенствованию банковских услуг.

По словам главы региона Николая Любимова, ПАО «Промсвязьбанк» занимает значительную долю рынка в Рязанской области. «Надеюсь, что банк будет расширять свое присутствие в нашем регионе, а бизнес, особенно малый и средний, получать в нем необходимую поддержку», – отметил Николай Любимов. Глава региона выразил уверенность, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество будет плодотворным, даст рязанским предприятиям дополнительные стимулы для развития.

Председатель Правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев поблагодарил главу региона за внимание, которое оказывается финансовой организации со стороны Правительства Рязанской области. Он отметил, что банк работает в Рязанской области почти 15 лет. В настоящее время планируется его дальнейшее развитие на территории региона. «Считаю, что наше сотрудничество позволит сделать деятельность банка соответствующей приоритетам, которые Вы ставите перед правительством области, – сказал Дмитрий Ананьев. – Наша задача – быть полезными для всех, кто строит долгосрочную созидательную модель работы в регионе. Мы постараемся сделать банковский сервис качественным и персональным как для бизнеса, так и для физических лиц». Председатель Правления особо отметил, что ПАО «Промсвязьбанк» специализируется на поддержке малого и среднего бизнеса, отдельное внимание уделяет внешнеторговой деятельности предприятий и готов оказать партнерскую поддержку в реализации наиболее перспективных проектов в этих направлениях.

Источник: сайт правительства Рязанской области