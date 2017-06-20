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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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За пятницу и выходные в Рязанской области пресекли 45 нарушений правил дорожного движения, которые допустили иностранные граждане

17:13 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, иностранцы в регионе 3 раза нарушили правила дорожного движения, связанные с перевозкой пассажиров, дважды управляли технически неисправными транспортными средствами. 18 раз иностранцы управляли автомобилями без полиса ОСАГО, 5 нарушений были связанны с управлением транспортным средством с недопустимой тонировкой, 5 раз мигранты-автомобилисты нарушили требования знаков или дорожной разметки, один мигрант управлял транспортным средством без включенного ближнего света фар, 2 иностранца не имели при себе документов. 3 нарушения допустили мигранты – пешеходы,

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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