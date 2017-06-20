Подростка из Рязанской области обвиняют в незаконном обороте наркотиков

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Шиловского района. Юношу обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков, в крупном размере.

Следствием установлено, что в июле прошлого года 15-летний житель Шиловского района, проезжая на велосипеде мимо свалки, заметил дикорастущую коноплю. Подросток нарвал ее и хранил в заброшенной бане. С сентября прошлого по февраль этого года он сам употреблял наркотическое средство, добытое из конопли, а также угощал им трех своих знакомых. Незаконно хранящееся наркотическое средство массой около 1 кг изъяли сотрудники полиции.

В рамках расследования уголовного дела юноша полностью признал себя виновным и очень сожалел о совершенном, поясняя следователям, что с наркотиками он больше связываться не будет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Шиловского района обвинительного заключения направлено в суд и сейчас рассматривается по существу.