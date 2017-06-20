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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Рязанский облизбирком разрешил открыть спецсчет Александре Перехватовой

18:26 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанский облизбирком разрешил открыть спецсчет Александре Перехватовой
Фото: Михаил Скрипников.

Избирательная комиссия Рязанской области на заседании разрешила открыть специальный счет Александре Перехватовой – кандидату на должность губернатора Рязанской области. Кроме этого, официально зарегистрировали уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Александра Перехватова работает начальником главного архивного управления региона. Она была выдвинута на предстоящие губернаторские выборы от «Партии Роста». Александра Перехватова уже имеет опыт предвыборной борьбы за кресло главы региона, полученный в аналогичную кампанию 2012 года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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