Рязанский облизбирком разрешил открыть спецсчет Александре Перехватовой

Избирательная комиссия Рязанской области на заседании разрешила открыть специальный счет Александре Перехватовой – кандидату на должность губернатора Рязанской области. Кроме этого, официально зарегистрировали уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Александра Перехватова работает начальником главного архивного управления региона. Она была выдвинута на предстоящие губернаторские выборы от «Партии Роста». Александра Перехватова уже имеет опыт предвыборной борьбы за кресло главы региона, полученный в аналогичную кампанию 2012 года.