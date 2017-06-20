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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В городе Кадоме всех желающих научили скандинавской ходьбе

18:38 / Здоровье
«Жизнь требует движения» – под таким названием в Кадомском районе стартовал социальный проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни и активного долголетия
В городе Кадоме всех желающих научили скандинавской ходьбе

Инициатором проекта выступил Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения. Суть проекта – в популяризации скандинавской ходьбы и обучении правильным техникам занятия ею. Непосредственно в ходе спортивного праздника состоялся обучающий мастер-класс по скандинавской ходьбе, который провела инструктор физкультурно-спортивного клуба «Кристалл» из города Сасова Юлия Анатольевна Гришунькина.

Скандинавской ходьбой люди могут заниматься в любое время года, с любым уровнем физической подготовки, в любом возрасте и любой весовой категории.

«Имея дело в основном с пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями мы решили объединить их вокруг идеи здорового образа жизни и показать, что возраст и хронические болезни не могут быть препятствием для активного общения и совместных занятии любимым делом», – рассказала директор Кадомского Центра социального обслуживания населения Надежда Дергунова.

Глава Кадомского района Александр Петрович Кочетков отметил, что любой вид спорта, занятия физкультурой способствуют оздоровлению. А здоровье людей, здоровье нации – вопрос и политический, и стратегический. Не зря так много внимания этому уделяет глава региона Николай Любимов. Он неоднократно подчеркивал, что создание благоприятных условий для жизни населения – важнейшая составляющая региональной политики. У кадомчан сегодня есть все условия для того, чтобы вести здоровый образ жизни, для занятий многими видами спорта, в том числе и скандинавской ходьбой.

Первоначально спортивный зачин «Возраст, спорт, здоровье» планировалось провести в парке Дружбы. Но коррективы в проведение спортивного праздника внесла погода. Дождь заставил перенести действо в районный Дом культуры. Обучающий мастер-класс и медицинское обоснование аэробной нагрузки вида оздоровительной культуры «Скандинавская ходьба» инструктор Юлия Анатольевна Гришунькина провела в танцевальном зале РДК. Желающих получить инструкции по скандинавской ходьбе и зрителей было много. Здесь же, в зале, работал фельдшер отделения скорой помощи Елена Сергеевна Силаева. У участников была возможность измерить артериальное давление до начала скандинавской ходьбы и после, получить необходимые консультации у инструктора.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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