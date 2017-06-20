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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В истории обороны Рязани открыты новые страницы

18:58 / Культура

В областной универсальной научной библиотеке им. Горького состоялась презентация книги «Оборона Рязани», изданной при содействии информационного агентства «Малая Родина» и фонда «Хранитель»

Ее авторы – московские ученые Галина Грин и Владимир Чернов. Более 10 лет они работали в архивах, анализируя различного рода источники, в числе которых были даже трофейные немецкие документы группы армий «Центр» вермахта. В книге немало интересных исторических сведений: фронтовые приказы, копии телеграмм, военные карты.

Директор библиотеки Наталия Гришина открыла презентацию строками К. Симонова «Тот самый длинный день в году…».

Участники встречи говорили о важности научно-исследовательской работы, необходимости повышения внимания к изучению темы Великой Отечественной войны в школах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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