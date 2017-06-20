Велоквест «Тайные тропы Семенова-Тян-Шанского» объединил Рязанскую и Липецкую области

Велосипедисты из Милославского района проехали по «дорогам предков» в Липецкую область и прошли туристический квест

В этом году исполнилось 190 лет со дня рождения известного ученого, географа, путешественника, общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Жизнь ученого была тесно связана с деревней Гремячка в Рязанской области: здесь находилась усадьба, в которой семья Петра Петровича проводила каждое лето. Сейчас в деревне работает музей его имени. А буквально в нескольких километрах от него, уже на территории Липецкой области в деревне Рязанка (где родился Семенов-Тян-Шанский), существует музей-усадьба, также посвященный ученому и его семье.

Идея соединить два музея веломаршрутом, посвятив его истории великого путешественника, появилась у сотрудников Милославского районного дома культуры после одного из выступлений главы региона Николая Любимова. Говоря о большом туристическом потенциале Рязанской области, Николай Любимов подчеркнул, что необходимо заниматься сохранением существующих объектов культурного наследия, популяризацией достопримечательностей, мест, связанных с именами знаменитых земляков.

После всестороннего обсуждения идея дополнилась деталями и выросла в проект «По дорогам предков», направленный на изучение малой родины, пропаганду здорового образа жизни. Веломаршрут стал одним из главных элементов проекта. Он позволил соединить две усадьбы в Рязанской и Липецкой областях в одной познавательной экскурсии и обогатить ее увлекательными заданиями на знание истории и экологии родного края.

На старт велопробега в Гремячке собралось более сотни жителей района. Для участников веломаршрута организовали экскурсии, прогулки к роднику, по саду с голубыми тополями и другими деревьями, посаженными Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским и его родными, познакомили экскурсантов с природным заповедником «Урочище Зеркалы». На площади перед музеем гостям предложили посмотреть мастер-классы от народных умельцев, выпить душистого травяного чая с пирогами. И, конечно же, всех пригласили отведать вкусной, наваристой ухи.

Ну а затем велосипедисты под руководством опытного экскурсовода отправились в свой первый маршрут по «Тайной тропе Семенова-Тян-Шанского».