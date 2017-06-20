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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязанской области продолжаются проверки капремонта жилья и работы управляющих компаний

19:24 / Актуально
Больше 100 нарушений выявлено в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг

С 5 по 16 июня в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова госинспекцией жилищного и строительного надзора области проведено 124 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ региона. Выявлено 110 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения. Всего с начала года проведено 1413 проверок деятельности управляющих компаний и ТСЖ региона.

Продолжаются совместные проверки с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по области на предмет наличия и выполнения договоров со спецорганизациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Проведены проверки 44 домов в Рязани, 6 домов в Шацке, 15 домов в Спасском районе. Выявлено 2 утечки газа на внутридомовых газопроводах, которые в ходе проверки были устранены. В 17 многоквартирных домах заключены договоры с газовой службой, в 8 – оформлены заявления на заключение договоров.

Кроме того, сотрудники инспекции проводят комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в области. Так, рабочими группами осмотрено 28 многоквартирных домов, в четырех из них выявлены нарушения, касающиеся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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