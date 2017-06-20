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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с координаторами и активистами приоритетных проектов ОНФ

20:18 / Общество
Автор фото: Людмила Иванова | Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с координаторами и активистами приоритетных проектов ОНФ
Фото: Людмила Иванова.

Встреча прошла в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта. Его координаторы и активисты рассказали о промежуточных итогах работы по двум проектам «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекции ОНФ/Карта убитых дорог».

Общественники выявляют несанкционированные свалки и убитые дороги с помощью неравнодушных граждан, которые наносят эти объекты на специальные карты. Кроме того, активисты сами подробно инспектируют наиболее проблемные точки на карте. Для принятия мер они направляют запросы региональным и местным властям, в надзорные органы. Результаты такой работы не заставляют себя долго ждать. Например, недавно на днях активисты ОНФ добились организованного вывоза мусора в селе Плахино Захаровского района, весной в региональный план дорожного ремонта были включены десятки проблемных дорожных участков, отмеченных на интерактивной карте ОНФ.

По мнению главы региона Николая Любимова, работа ОНФ в части выявления и несанкционированных свалок, «убитых» дорог чрезвычайно важна. Проконтролировать качество ремонта абсолютно всех дорог органам власти и надзору сложно, и здесь помощь общественников, как сказал Николай Любимов, неоценима. Что касается несанкционированных свалок, то их, по мнению врио губернатора, нужно не просто убирать, но и не допускать, чтобы не возникали новые; и это забота, в первую очередь, муниципальной власти.

– Рад, что у нас сложилось такое взаимодействие. Вашу деятельность я воспринимаю как помощь, – сказал, обращаясь к координаторам и активистам приоритетных проектов ОНФ, Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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