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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Игра на бис

00:01 / Культура
Рязанскому губернаторскому симфоническому оркестру – 55
Автор фото: Александр Королев | Игра на бис
Фото: Александр Королев.

Красивая дата не только потому, что мы все родом из школьного детства, где каждая пятерка означала победу в освоении чего-то нового. Это еще и рубеж, за которым начинается настоящая зрелость.

История симфонического оркестра в Рязани – это история развития и распространения классической культуры в регионе. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что не каждый губернский город имеет такой оркестр, чьи концертные программы каждый раз собирают аншлаговые залы.

За многолетний самоотверженный труд художественному руководителю и дирижеру Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергею Оселкову присвоено звание Почетного работника культуры и искусств Рязанской области, а также выдан сертификат на приобретение новых музыкальных инструментов. Дипломы, благодарности и ценные подарки были вручены оркестрантам, директору оркестра, а также директору Рязанской областной филармонии Галине Соколовой.

Никакие, самые правильные и торжественные, сказанные «к месту и ко времени» слова не заменят музыку. Она зазвучала еще до того, как начались поздравления. Полонез из оперы «Евгений Онегин» – русская классика на все времена. Концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского прозвучал при участии Дины Ивановой – великолепной, чуткой солистки, имеющей множество почитателей ее таланта по всему миру. Лауреат многочисленных международных конкурсов, стипендиат фонда «Русское исполнительское искусство» Дина Иванова каждый раз, приезжая в Рязань, не перестает удивлять публику своей артистической многогранностью.

А тем временем дирижер Сергей Оселков вместе с оркестром незаметно для всех перевел торжественно-праздничное мероприятие в карнавально-театральное балетным дивертисментом из оперы Ж. Массне «Сид». Зажигательные испанские ритмы кастаньетной пульсацией наполняли зал, оркестр рисовал картины знойной Испании, где арагонские танцовщицы по старинному обычаю бросают вызов своим партнерам-матадорам. Завершили испанский музыкальный экскурс русским взглядом на Испанию Н.А. Римского-Корсакова. «Испанское каприччио» тоже юбиляр. 130 лет назад, в 1887 году, состоялась премьера этого блестящего сочинения. Его выбрали не случайно. Огромное количество оркестровых solo в партитуре – это уважительный жест со стороны дирижера к своим оркестрантам, где голос каждого ценен и важен. На концерте присутствовал врио губернатора области Николай Любимов

Рязанский губернаторский симфонический оркестр набирает высоту. К его 55-летию областная филармония выпустила буклет, который подробно знакомит с историей оркестра, прошедшего путь от любительского до высокопрофессионального творческого коллектива единомышленников, ведущего большую просветительскую работу. Приветственные адреса с поздравлениями и пожеланиями пришли от Дениса Мацуева, Аркадия Шилклопера, Никиты Мндоянца, Екатерины Мечетиной.

Дирижер Сергей Оселков не забывает благодарить публику за чуткость и участие. Немало слушателей специально приезжают из районов области на концерты. Рязанский симфонический оркестр обладает ценнейшим качеством – способностью удивлять и вдохновлять. С днем рождения, оркестр! До новой встречи на концерте «На бис!» 26 июня.

Ирина Нестерова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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