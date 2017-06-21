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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Кубок остался дома

00:01 / Спорт
На конно-спортивном празднике во ВНИИК Рыбновского района побывали сотни рязанцев
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Кубок остался дома
Фото автора.

Конно-спортивный праздник проводится на рыбновской земле уже несколько десятилетий. Его организаторы – администрация района и ВНИИ коневодства. Менялась спортивная и совершенствовалась культурная программа, но неизменным оставался интерес зрителей к удивительного действу с участием самых грациозных животных на земле – лошадей.

В культурной программе праздника выступили творческие коллективы Рыбновского района, музейные работники организовали для гостей мастер-классы по освоению народных игр, забав и ремесел. Увлечения нашлись и для взрослых, и для детворы.

Специалисты Чурилковского ДК Наталья Изволинина и Юлия Морозова знакомили гостей праздника с особенностями русского быта, показывали, например, как правильно сгребать сено. Представители музея обороны и тыла из села Баграмова провели мастер-класс по плетению на коклюшках.

Большой интерес у участников праздника вызвала выводка различный пород лошадей. Научные сотрудники института не только показали гостям элитных особей, но и дали о них подробную информацию, рассказали о селекционной работе ученых ВНИИК по выведению уникальных пород лошадей.

– Мы приезжаем сюда с дочкой каждый год, – говорит рязанка Ульяна Попова. – Дело в том, что она очень любит лошадей, постоянно рассматривает фотоснимки животных в компьютере. А здесь мы от души наслаждаемся общением с этими удивительными животными. Дочка уже покормила лошадок, а сейчас пойдем смотреть соревнования.

Самым зрелищным видом конно-спортивного праздника стали соревнования по конкуру на кубок Евпатия Коловрата. В них принимали участие конники Московской, Тульской, Рязанской областей. На дистанции всадникам приходилось преодолевать высоты от 120 до 80 сантиметров, однако кубок разыгрывается на высоте только 120 сантиметров. В прошлом году его обладателем стала Анна Демина из частного конно-спортивного клуба Тульской области. В этом году главная награда состязаний осталась на рязанской земле.

– В этом году я не выступаю, приехала сюда как тренер, – сказала Анна Демина. – Соревноваться будут мои подопечные. Рассчитываем, как в прошлом году, увезти кубок Евпатия Коловрата в Тулу.

Но этого не случилось. Победительницей стала молодая спортсменка ВНИИКа Елена Стародумова на коне по кличке Гороскоп. Конным спортом она занимается 10 лет, но «громких» побед у спортсменки пока не было.

– Меня тренирует моя мама, – рассказала сразу после финиша победительница. – Я очень рада, что победила. Гороскоп меня не подвел. Мы с ним были на трассе как единое целое. Успех в конкуре возможен только в этом случае. А чтобы так было, животное нужно очень сильно любить, тогда и оно ответит любовью.

Вторая призерка кубка Евпатия Коловрата – Дарья Афанасьева, выступавшая на том же Гороскопе, уже участвовала в международных соревнованиях. Она кандидат в мастера спорта, чемпионка ЦФО, выступала за ВНИИК. Это еще одно подтверждение тому, что спорт непредсказуем, тем и интересен.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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