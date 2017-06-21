Спортивный курьер

Тон задавали рязанские «десантницы»

Национальная сборная России по футболу, в состав которой были вызваны шесть игроков «Рязани-ВДВ» – Елена Данилова, Марина Федорова, Елена Медведь, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина и Анна Беломытцева, провела два контрольных матча с командой Сербии. Обе встречи состоялись в подмосковном Раменском, на стадионе «Сатурн».

В первом поединке россиянки одержали крупную победу – 5:2. Причем четыре из пяти голов забили рязанские «десантницы»: хет-трик оформила Елена Данилова, один мяч в ворота соперниц провела Дарья Макаренко.

На послематчевой пресс-конференции Елена Данилова призналась: «Одни эмоции после игры. Я очень устала. Матч получился сложным. В первом тайме мы не реализовали много голевых моментов и потому проиграли – 0:2. Замены, которые произвел тренерский штаб, воодушевили нас, стали получаться точные передачи, мне ничего не оставалось, как забивать голы».

И во втором матче против сборной Сербии россиянки добились победы – 2:0. Под занавес первого тайма Елена Данилова пробила по воротам соперниц метров с тридцати – мяч попал в перекладину и влетел в сетку. Сборная России увеличила счет на 52-й минуте поединка. После прострела с фланга набежавшая Марина Федорова с близкого расстояния поразила цель. Кроме них, в стартовом составе сборной России на поле вышли рязанские «десантницы» – Макаренко и Шейкина.

Елена Фомина, главный тренер сборной России: «Мы попали в «группу смерти»: Италия, Швеция и Германия – это лидеры женского футбола на предстоящем чемпионате Европы. Контрольные матчи показали: мы сможем оказать серьезное сопротивление лидерам европейского футбола».

Приятно отметить, что тон в контрольных играх задавали рязанские «десантницы». Подопечные главного тренера «Рязани-ВДВ» Константина Климашина вернулись домой и продолжили подготовку к ближайшим матчам. 22 июня они сыграют четвертьфинальный поединок на Кубок России в Москве против команды «Чертаново», а 27 июня дома, на стадионе «Спартак», в матче чемпионата страны встретятся с лидерами российского турнира – футболистками ЦСКА.

Новый контракт с рязанцем

Руководство футбольного ЦСКА подписало новый контракт с рязанцем Константином Кучаевым. Соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано на три сезона. Рязанец находится в структуре армейского клуба второй год. Он провел 56 матчей и забил 8 голов за молодежной состав. Этой весной дважды выходил на замену в играх главной команды ЦСКА. Константин Кучаев – выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы «ЦСК», его первый тренер – Александр Грачев. Талантливый футболист – участник юношеского первенства мира, капитан российской команды. Кучаеву доверено возглавлять и дублеров ЦСКА, удачно выступающих в первенстве России и дошедших до четвертьфинала международных соревнований – юниорской лиги УЕФА.