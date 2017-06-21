Завершился первый этап пятого всероссийского конкурса «Мисс УИС 2017»

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области завершился первый этап пятого всероссийского конкурса «Мисс УИС 2017».

В нем приняли участие семь сотрудниц уголовно-исполнительной системы региона. Как известно, коня на скаку останавливать и в горящую избу входить российским женщинам не привыкать. Девушки состязались в профессиональной, физической и огневой подготовке: проплыли на время дистанцию в 100 метров вольным стилем, пробежали кросс 1000 метров, выполнили упражнение «планка», продемонстрировали навыки строевой подготовки, владения боевыми приемами борьбы, стрельбы из пистолета Макарова, а также прошли тестирование на знание законодательных и иных нормативных правовых актов.

Полностью раскрыть свои способности представительницам прекрасного пола помогла творческая программа. Все участницы успешно справились с конкурсами «Краса России», «Творческое мастерство», «УИС кино» и покорили зрителей грациозностью и мастерством исполнения в конкурсе «офицерский бал».

В итоге победителем конкурса в УИС Рязанской области стала психолог психологической лаборатории СИЗО-1 Ольга Смолонская. Звания «Первая вице-мисс УИС» удостоилась оператор группы надзора отдела безопасности ИК-1 Мария Овинникова, «Второй вице-мисс УИС» стала инспектор отдела кадров и работы с личным составом ИК-3 Оксана Матюшина.

Участницам конкурса вручили цветы, дипломы и ценные подарки. Обезоруживающая женственность в погонах несет свою службу на труднейших участках наравне с мужчинами – в исправительных колониях и следственных изоляторах. Рязанские девушки на следующем этапе готовы бороться за главный приз конкурса.

Ирина Казанцева, Ирина Нестерова

(по материалам пресс-службы УФСИН)