Возвращая память

Проект «О прошлом для будущего» намерен вовлечь рязанцев в поисково-исследовательскую деятельность

Старт проекту был дан на форуме «Человек и история» в Рязанском дворце молодежи. На форум пригласили политиков, членов поисковых отрядов, руководителей и активистов школьных музеев, краеведов, ветеранов Великой Отечественной войны.

В фойе Дворца молодежи школьные музеи организовали выставку. Многие экспонаты уникальны. Юные гардемарины 19-й школы демонстрируют подарок тверичан – настоящую рынду с ходившего по Волге речного судна. Тут же – бивак поискового отряда «Верность», создающий близкую к реальной картину работы поисковиков на «Вахте памяти».

– Поисковый отряд «Верность» был создан в нашем центре в 2013 году, – рассказывает заместитель директора ДЮЦ «Звезда» Ольга Чумакова. – Ребята собирают материалы в архивах, участвуют в поисковых экспедициях, военно-исторических реконструкциях, ведут поиск пропавших без вести защитников Родины и их родственников. Вся наша работа направлена на увековечение памяти защитников Отечества. Мы должны передать последующим поколениям эстафету памяти. С этой целью нами и был разработан проект «О прошлом для будущего».

По замыслу инициаторов, участвовать в реализации проекта могут люди самого разного возраста. Хотя, в основном, он, конечно, рассчитан на молодежь и в этом полностью отвечает задачам, поставленным врио губернатора Николаем Любимовым: активно привлекать молодое поколение к позитивным социальным практикам.

Поисковое движение сегодня – одна из наиболее эффективных форм духовно-нравственного, патриотического, интернационального воспитания и гражданского становления молодежи. Важная составляющая в этой работе – поисковые отряды образовательных учреждений. Возглавляют их опытные педагоги, поисковики, краеведы. Поисковые отряды участвуют в полевых экспедициях на «Вахте памяти» на местах боев, благоустраивают солдатские могилы, возводят памятники и мемориалы павшим героям, работают над установлением имен своих земляков, пополняя региональные Книги памяти новыми фактами о защитниках Родины.

– Поисковые отряды Рязанской области проводят «Вахты памяти» в Смоленской, Ленинградской, Тверской, Калининградской, Новгородской областях, Краснодарском крае, – говорит председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Николай Стрелков. – Итогом нашей работы стали сотни имен увековеченных солдат и командиров Красной Армии. Захоронения прошли во многих регионах страны. В Рязани мы перезахоронили останки Михаила Ульянова и Алексея Готовцева, а в Касимовском районе – красноармейца Попенкова, который погиб под Великими Луками в Псковской области. В конце 2016 года мы открыли музей истории Великой Отечественной войны и поискового движения Рязанской области. В музее представлены исторические артефакты, военная форма бойцов Красной Армии, оружие и литература по Великой Отечественной войне. Это стало возможным благодаря позиции руководства ДОСААФ и получению субсидий через министерство территориальных образований и общественных объединений области.

В Рязани более 70 школьных музеев и музейных уголков. Представленные на форуме материалы – результат работы, направленной на сохранение исторического и культурного наследия рязанского края. Инициатором проекта «О прошлом для будущего» предполагают, что эта работа будет продолжена.

– Мой дед в 1941 году был призван на фронт и пропал без вести, – говорит участник форума, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева. – У моего супруга тоже дед пропал без вести. Мне бы очень хотелось знать, где и при каких обстоятельствах они погибли. История – это наши корни. Со знанием истории можно продолжать жить, гордиться своей великой страной и чувствовать себя человеком.

Подобных примеров можно привести пока еще множество, но, благодаря поиску, их становится меньше. 21 июня в 11 часов на Богородском кладбище состоится еще одно захоронение. Рязанцы проводят в последний путь со всеми воинскими почестями младшего лейтенанта Сидорова, который погиб при выполнении воинского долга в небе над Кубанью.

Точки зрения

Николай Николаевич Стрелков,

председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Поисковое движение России», член Общественной палаты Рязанской области:

– Основной задачей поискового движения было и остается увековечение памяти погибших при защите Отечества. Формы этой работы весьма разнообразны: проведение военно-исторических реконструкций, археологическая работа на местах боев, создание музейных экспозиций на базе найденных артефактов. Спектр деятельности поискового движения позволяет раскрыть потенциал практически каждого человека. Этот потенциал будет являться основой для создания крепкой связи между прошлым, настоящим и будущим. Без памяти о прошлом невозможно построить будущее. Сохранить историческую память – задача вполне выполнимая. Этот форум может и должен стать межрегиональным. Мы не ждем громких фанфар и торжественных речей. Мы просто возвращаем долги потомков людям, отстоявшим мир и свободу на земле, делаем это достойно и честно.

Сергей Григорьевич Самарский,

депутат Рязанской городской Думы:

– История нашего края очень богата, а теперь, благодаря нашей совместной поисково-исследовательской работе, будет еще богаче.

Ольга Ивановна Чумакова,

заместитель руководителя ДЮЦ «Звезда»:

– Проект «О прошлом для будущего» даст возможность узнать историю своих дедов, отцов, увидеть вживую исторические документы, принять участие в увековечении памяти погибших при защите Отечества. Проект направлен на то, чтобы с каждым годом увеличивалось число молодежи, интересующейся историей своей страны, малой родины. Надеемся, что реализация проекта будет способствовать участливому, заботливому, уважительному отношению подрастающего поколения к ветеранам Великой Отечественной войны и сформирует у молодежи чувство патриотизма, умения оценить мир и осознать опасность войны.

Прямая речь

Прямая речь

Николай Любимов,

Врио губернатора Рязанской области:

– Сегодня музеи являются не только центрами сохранения и популяризации великого историко-культурного наследия нашего Отечества, достояния наших земляков, но и успешно выполняют одну из задач по патриотическому воспитанию современного поколения. В настоящее время в Рязанской области уделяется серьезное внимание поддержке музеев, укреплению их материально-технической базы, созданию необходимых условий и возможностей для того, чтобы сотрудники этих учреждений могли в полной мере представить жителям и гостям региона богатейшую историю рязанского края, уникальные образцы культуры и искусства, народного творчества, ценные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых предшественников, прославивших нашу Родину.