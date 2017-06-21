История, память, современность

Более 60 рязанских школьников пополнили ряды Юнармии

В минувшее воскресенье на городище «Старая Рязань», которое входит в структуру Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль», при поддержке регионального правительства состоялась акция исторической памяти «Быть русским!».

Одним из главных ее организаторов выступила международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Акция открылась народным шествием к Поклонному кресту святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, где была отслужена панихида по погибшим защитникам Древней Руси. Именно здесь в 1237 году русские воины в первый раз вступили в битву с ордами хана Батыя.

С замиранием сердца многочисленные зрители смотрели в небо: летчики на «железных птицах» выполняли фигуры высшего пилотажа. Под гром аплодисментов пролетел уникальный российский самолет-амфибия «Л-42» и продемонстрировал посадку на водную поверхность реки Оки. Российская команда по высшему пилотажу считается на сегодняшний день самой титулованной в мире.

На Старой Рязани работали площадки по городошному спорту, русскому бильярду, шахматам, гиревому спорту, состоялся турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата, прошли соревнования по самбо, шапочному бою и борьбе на поясах.

Фестиваль русской традиционной кухни, выступления музыкальных коллективов Рязанской области никого не оставили равнодушными.

Во время торжественного открытия акции летчик-космонавт, Герой России, Герой Советского Союза Сергей Крикалев зачитал приветствие Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. В нем говорится, что «проведение акции в таком историческом месте представляется особенно актуальным, так как обращает внимание всех ее участ­ников на важность сохранения исторической памяти, национального самосознания и русских традиций».

– Этот праздник имеет особое значение, потому что проходит в священном месте не только для жителей нашего края, но и для всей страны. Здесь наши предки проявили мужество и героизм в борьбе с врагами. Конечно, многие погибли, но зато доказали всему миру, что русские не сдаются, – отметил врио губернатора Николай Любимов. – Для нас эта акция важна потому, что ее участниками стали молодые люди. И этот патриотический настрой, который они получат, подскажет им дальнейшие шаги в жизни, научит еще больше ценить и любить Родину, знать ее историю.

Во время акции состоялась церемония посвящения школьников в юнармейцы. Это детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение было создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны России. За год в его ряды вступило около ста тысяч мальчишек и девчонок. В Рязанской области насчитывается более 1100 юных армейцев. Во время проведения акции «Быть русским» присягу приняли более 60 школьников из Рыбновского, Спасского и Шиловского районов.

– Мы постоянно участвуем в различных форумах, слетах юнармейцев, изучаем историю, занимаемся спортом, сдаем нормативы по физической подготовке. У каждого из нас есть значок ГТО, – рассказывает юнармеец Алина Чеснокова из города Михайлова.

– Подобные акции, исторической памяти мы планируем проводить в Калужской области, где было стояние на Угре, и в Тульской области, где находится Куликово поле, – говорит заместитель главы «Всемирного Русского Народного Собора» Олег Костин.