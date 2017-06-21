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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Говорит страна. Слушает мир

00:01 / Авторская колонка
Говорит страна. Слушает мир

У Общественной палаты России – новый секретарь. Им стал журналист Валерий Фадеев. Знаменитый американский режиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун представил свой новый фильм «Путин». Россия принимает Кубок Конфедераций.

Но главным событием минувшей недели, имеющим широкий общественный резонанс не только в нашей стране, стала «прямая линия» Президента В. Путина – его открытый разговор с соотечественниками, к которому внимательно прислушивались в мире.

«Прямая линия» Президента уже давно стала традиционной и прошла в пятнадцатый раз. В течение 12 дней по всем возможным каналам шли вопросы, которые россияне самых разных возрастов и социального статуса адресовали главе государства. Их поступило более двух миллионов. Естественно, не все оказались озвучены в ходе прямого эфира. Но все будут проанализированы. Будут учтены «горячие» адреса и «горячие» темы, что позволит в дальнейшем выстраивать работу на самых главных направлениях.

Что сегодня необходимо стране, а значит – и каждому из нас, в ней живущих? Экономическое развитие. И можно называть конкретные цифры, которые подтверждают «отрыв от нуля». Три квартала подряд растет ВВП. Россия стала лидером на мировом рынке экспортеров зерна. Да и в целом сельское хозяйство показывает неплохую динамику, несмотря на природные и экономические катаклизмы.

После разрушительных девяностых, которые свели на «нет» и экономику, и оборону, и науку страны, идет весьма непростое и не такое скорое, как этого хотелось бы, восстановление. Но не латание старого наследия, а строительство нового. Новых современных предприятий. Новых космодромов, портов, трасс. Стране сегодня необходим прорыв на магистральных направлениях экономического развития.

А чтобы его осуществить, необходима политическая стабильность. Это еще один вывод, который можно сделать из состоявшегося в ходе «прямой линии» разговора. Судя по событиям даже одной минувшей недели, говорить о благоприятном для России климате на мировой арене не приходится. ЕС и США опять включают санкционный рычаг давления и вряд ли откажутся от него в ближайшей перспективе. Впрочем, как было отмечено в ходе «прямой линии», Россия живет в санкционном «климатическом поясе» практически чуть ли не со времен Ивана Грозного. Сегодня куда важнее, чтобы была благоприятной погода в нашем доме – России, чтобы не распустились у нас «подснежники майдана». У поколения постарше есть свой иммунитет: оно еще не забыло уроков девяностых, но важно, чтобы его представители нашли время поговорить об этом с поколением двухтысячных годов, выросшем уже в другой атмосфере, в других обстоятельствах и при других форматах общения – в соцсетях.

Если этого не сделать, поговорят другие – те, у кого устремления и жизненные цели диаметрально противоположны политической стабильности.

Обеспечение безопасности – приоритетная задача для любой страны. И наша, конечно же, не исключение. Эта тема также прозвучала в ходе «прямой линии». И тогда, когда речь шла о Сирии, и о ситуации в Украине, и о взаимоотношениях с США.

Отвечая на один из вопросов – по Арктике, Президент заметил: «Мы не занимались этим не потому, что это было не важно. Мы не занимались этим потому, что не могли, бросили… Как бросили, к сожалению, очень многое жизненно важное для нашей страны. Теперь мы к этому вернулись – и, надеюсь, навсегда». Этот акцент в «прямой линии» далеко не частного характера.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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