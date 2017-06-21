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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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55 лет вместе с отраслью и страной

00:01 / Строитель
Старейшая производственная компания отметила день рождения
55 лет вместе с отраслью и страной

ЗАО МПК «КРЗ» – динамично развивающееся предприятие, которое по объемам производства и номенклатуре выпускаемой продукции – одно из самых крупных предприятий России и СНГ по производству мягкой кровли и одно из крупнейших предприятий по производству картонов и гофрокартонов. За год завод производит около 100 млн.кв.м. различных видов мягких кровельных материалов и 300 млн.кв.м. картонов, гофрокартонов и гофротары, большая часть которых изготавливается по современным технологиям, не уступающим аналогичным зарубежным

Более 60 лет трудится в отрасли заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин г. Рязани Константин Николаевич Мееревич, из них 40 лет – возглавлял коллектив завода. Все эти годы он придерживался стратегии инновационного развития предприятия, основанной на внедрении новых технологий, гарантирующих производство продукции самого высокого европейского качества. Постоянное инвестирование в производство позволяет закупать новые линии и модернизировать существующие. С 2016 года предприятие возглавляет Евгений Константинович Мееревич.

Номенклатурный перечень предприятия включает в себя более 600 наименований различных видов продукции, в том числе более 200 кровельных и гидроизоляционных материалов, которые поставляются во все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, а всего в более чем 30 стран мира. В настоящее время доля экспорта в структуре выручки составляет более 20 процентов. На предприятии постоянно растет зарплата. По итогам 2016 года уровень зарплаты вырос на 7 процентов против 2015 года. Производительность труда за последние 5 лет выросла на 42 процента.

По итогам прошлого года выпуск товаров и услуг в сопоставимых ценах составил 217 процентов относительно 1991 года. За последние 5 лет этот показатель вырос на 29 процентов.

На протяжении многих лет компания является одним из лучших предприятий отечественной промышленности и входит в рейтинг 100 лучших предприятий промышленности строительного комплекса России, имеет звание «Элита строительного комплекса России» и Кубок Гран-при конкурса предприятий строительного комплекса. Результаты успешной работы предприятия подтверждаются не только многочисленными дипломами, но и статистическими данными. Показатели завода позволяют с гордостью сказать, что предприятие, несмотря на кризис, успешно и динамично развивается, сохраняет свою стабильность, традиции, заложенные много лет назад. Здесь проводятся конкурсы профессионального мастерства, которые позволяют не только повысить квалификацию, но и обменяться опытом, узнать новое. А для победителей – это существенная прибавка к зарплате. Примечательно, что среди лидеров много представителей семей

Компания находится в постоянном движении, понимая, что только в движении благополучие предприятия и его клиентов.

С праздником вас, заводчане!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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