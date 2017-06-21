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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Над «Радугой» светит радуга

00:01 / Строитель
Ежегодно в разные смены более 50 детей сотрудников рязанского «Водоканала» отдыхают в оздоровительном лагере
Над «Радугой» светит радуга

Недавно председатель профкома Людмила Иванова вместе с родителями побывала в оздоровительном лагере «Радуга», что в Клепиковском районе, чтобы еще раз убедиться, что детям здесь хорошо. Экскурсию по территории провели директор Александра Серова и ее заместитель Светлана Хмель.

За последние годы здесь многое изменилось к лучшему и в плане обустройства быта детей, и в организации досуговой работы. Представители «Водоканала» с удовольствием отметили, что детям в «Радуге» созданы все условия для полноценного отдыха, разве что погода в этом году подкачала да комары надоедают. Как сказала Александра Серова, в лагере организовано пятиразовое питание. Повара, кроме обязательных блюд, готовят много различной выпечки. Дети в достатке получают свежих овощей и фруктов. Работники «Водоканала» Ольга Овчаренко, Елена Фролова, Тамара Борзова, Надежда Брусенцова, побывавшие с инспекционной поездкой в «Радуге», убедились, что детям здесь хорошо и сытно, а родители уже давно не привозят им дополнительный паек в виде сухарей и баранок.

– Несмотря на то, что путевки стоят дорого, мы не жалеем денег на оздоровление детей, – говорит председатель профкома предприятия Людмила Иванова. – Немаловажно и то, что родители оплачивают всего десять процентов от их стоимости. Мы в очередной раз убедились, что детям в «Радуге» нравится. Они ждут теплую погоду, чтобы искупаться в прекрасном лесном озере.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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