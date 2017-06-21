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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Спортсмены вышли на старт

00:01 / Строитель
Состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов предприятий промстройматериалов на Кубок Рязанской областной организации профсоюза строителей России
Спортсмены вышли на старт

Участие в соревнованиях приняли спортивные команды ЗАО «МПК «КРЗ», АО «Михайловцемент», ООО «Рязанский завод ЖБИ-3», ЗАО «Керамзит». На старт с дистанциями 1000 и 500 метров вышли 68 спортсменов.

Первое место и переходящий Кубок завоевала команда ЗАО «Керамзит», второе и третье места присуждены командам АО «Михайловцемент», ЗАО МПК «КРЗ».

В личном зачете первое место среди женщин в соответствующих возрастных группах заняли спортсменки Мария Грецкая (ЗАО «МПК «КРЗ»), Татьяна Сычева (ЗАО Керамзит»), Зоя Хон (АО «Михайловцемент»), Елена Алешина («ЗАО «Керамзит»).

Среди мужчин победили Артем Толмачев (АО «Михайловцемент»), Михаил Пикулин (ЗАО «Керамзит»), Сергей Чайкин (ООО «Рязанский завод ЖБИ-3»), Александр Секретарев (ЗАО «Керамзит»). Спортсмены-личники награждены грамотами, медалями и денежными призами.

За волю к победе Почетная грамота и денежный приз вручены команде ООО «Рязанский завод ЖБИ-3». От профсоюза призом за «Волю к победе» в личном первенстве награждены Елена Алешина и Сергей Юдин. Все спортсмены были отмечены непосредственно на предприятиях.

Руководителям акционерных обществ, профсоюзных комитетов, принявшим участие в организации и проведении соревнований, за развитие физической культуры и спорта на предприятии вручены благодарственные письма исполкома Рязанской областной организации профсоюза строителей России.

С. Гаплыкова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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