В Павельце пьют чистую воду

Открытие станции обезжелезивания стало важным событием для поселка

Вода с содержанием железа выше нормы отрицательно влияет на здоровье человека, вызывает зарастание водопроводных сетей и водоразборной арматуры, появление ржавых подтеков на сантехнике. Люди, живущие в таких условиях, очень страдают от нехватки чистой воды.

До недавнего времени для жителей поселка Павелец Скопинского района проблема чистой воды была настоящей головной болью. Ни обед сварить, ни постирать. Даже отстоявшуюся воду практически нельзя было использовать для бытовых нужд – только для технических. Как в шутку сказал один из жителей поселка, у нас из крана течет не вода, а пиво. Показатели по содержанию железа здесь превышались в 12 раз. Практически в каждом доме стояли емкости, заполненные водой из родника. Так бы и дальше жили люди этого большого поселка, если бы в прошлом году здесь не построили станцию обезжелезивания воды. Ее открытие стало большим и радостным событием.

Павелец расположен примерно в двадцати километрах от райцентра, один из самых крупных поселков района с населением 1800 человек. У поселка богатая история. Летом, как правило, число жителей удваивается за счет дачников. Большинство сельчан трудятся на железной дороге. Станция так и называется – Павелец. В поселке есть почта, школа, Дом культуры, амбулатория, словом, все, что необходимо для комфортной жизни. И только некачественная вода доставляла людям немало хлопот.

– Скопинский район – одно из первых среди муниципальных образований, где был реализован проект, позволивший людям пользоваться качественным водоснабжением, – рассказывает директор Скопинского МСП «Жилсервис» Геннадий Чистотин. – Стоимость этого проекта обошлось областной казне в четыре миллиона рублей.

В зоне обслуживания муниципального казенного предприятия (МКП) «Жилсервис» восемь поселений. На балансе предприятия 180 километров водопроводных сетей, 17 километров – канализационных, 47 артезианских скважин, 42 автономных тепловых пункта. В зоне внимание работников «Жилсервиса» – услуги по содержанию жилья, вывозу твердых бытовых отходов. Радиус действия предприятия примерно 100 километров. Словом, хозяйство большое и хлопотное, но все службы работают в штатном режиме, в том числе и станция по обезжелезиванию воды в поселке Павелец.

Станцию обслуживает всего один человек – Владимир Назаркин. Он здесь и оператор, и ремонтник, и уборщик.

– Намучились люди, – признается Владимир Назаркин. – С вводом в строй станции обезжелезивания у людей настроение стало другое – более позитивное. И мне здесь работа в радость.

Оператор с удовольствием рассказал, как строится работа станции: откуда вода поступает на фильтрование, где железо кристаллизуется и как уже чистая влага попадает в водопровод к жителям поселка. Задача оборудования – перевести железо из растворимого состояния в нерастворимое, которое затем выпадает в осадок.

– Слава Богу, дождались чистой воды, – говорит жительница поселка Валентина Васильевна Терешина. – По привычке мы с мужем пользуемся фильтром, но вода в кране в очистке не нуждается. И для нас, и для всех жителей Павельца это большая радость: работают водонагреватели, стиральные машины дольше служат.

Как говорит Геннадий Чистотин, за последние годы в районе было построено несколько таких станций, но проблема чистой воды еще существует во многих поселениях Скопинского района. Со временем она также будет решена.

Начальник отдела министерства ТЭК и ЖКХ области Евгений Жуков рассказал: за прошедшие два года чистую воду получили более 11 тысяч жителей области. Строительство станций обезжелезивания продолжится и в этом году. Планируется их сооружение в Шилове, Пронске, в поселке Каширино Александро-Невского района, с. Дмитриево Касимовского, деревне Грязное Михайловского района. Намечается строить ежегодно 5-6 станций в разных районах области.