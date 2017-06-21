По пути устойчивого развития

На заседании Градостроительного совета обсуждались вопросы градостроительной и архитектурной политики территорий региона

О том, какие изменения в будущем произойдут в этой сфере, рассказывает начальник отдела главного управления архитектуры и градостроительства области Юрий Малов.

Р.В. – Юрий Алексеевич, назовите главные принципы градостроительной политики, на основе которой будет в дальнейшем развиваться рязанский регион?

Ю.М. – Основным принципом градостроительной политики территории региона, как и любого другого субъекта Российской Федерации, является ее устойчивое развитие. Этот принцип также предусматривает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Схема территориального планирования Рязанской области является воплощением этого принципа и позволяет грамотно и последовательно развивать территории, а региональной власти – управлять этим процессом.

Р.В. – Почти десять лет назад была разработана схема территориального планирования области для установления функциональных зон размещения объектов капитального строительства. Наличие схем территориального планирования позволяло резервировать территории под государственные и муниципальные нужды. В каком направлении велась работа по созданию схем территориального планирования?

Ю.М. – Схема территориального планирования области была утверждена правительством региона еще в 2009 году, а работа над ней началась еще раньше – в 2006 году. Одной из составляющих этой работы является сбор исходных и статистических данных из разных сфер жизни и деятельности региона, его экономики: социальной и коммунальной, инженерной и транспортной, природной и экологической и других. На основе анализа положительной или отрицательной динамики изменений предыдущих лет делались выводы о современном состоянии и прогнозы развития, определялись «болевые» точки и вырабатывалась долгосрочная стратегия. Работа по созданию Схемы территориального планирования заключалась в создании сложной, но понятной системы стратегических целей, задач и интересов области. Схема является первым шагом в формировании государственной идеологии, направленной на обеспечение интересов региона. При этом на первое место выходит взаимная согласованность всех проектных решений как с интересами населения, так и власти, бизнеса. В схеме увязаны между собой все области жизнедеятельности региона, не вступающие в противоречие, а последовательно дополняющие друг друга.

Р.В. – Территориальное планирование важно не только для областных министерств и ведомств, но и муниципальных образований, других юридических лиц. Удалось ли осуществить его положения? Если да, то почему на прошедшем совете обсуждали проект изменений в Схему территориального планирования?

Ю.М. – Основные мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения были определены в Положении о территориальном планировании Рязанской области. Первая очередь – до 2015 года, расчетный срок реализации – до 2025 (2030) года. Многие задачи, определенные Положением, успешно реализованы или реализуются, но Схема – это не мертвая догма, а живой организм, реагирующий на все изменения в нашей жизни. Время не стоит на месте – происходят изменения в федеральном и региональном законодательстве (в сфере охраны объектов культурного наследия, обращения с твердыми коммунальными отходами, охраны природных территорий, воздушного транспорта и др.). Градостроительное законодательство также менялось – появились требования по отображению объектов федерального значения в схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации. Отдельные законодательные акты вступали в противоречие друг с другом. Изменилась ситуация в мировой экономике (кризис 2008 года и его последствия) и политике (санкции). Все это и вызвало необходимость глобальной переработки всех разделов схемы, актуализации содержания материалов.

Р.В. – На заседании совета было подчеркнуто, что на основании новой редакции областной Схемы территориального планирования будет строиться дальнейшая работа по развитию региона. Что предполагается сделать в этом направлении?

Ю.М. – В новой редакции учтены все последние изменения в законодательстве, внесена информация о существующих и планируемых объектах федерального значения в сфере железнодорожного, воздушного и автомобильного трубопроводного транспорта (магистральные газо- и нефте­проводы, продуктопроводы), предусмотренные Схемой территориального планирования Российской Федерации. На основе новой редакции будет строиться дальнейшая работа по развитию региона на ближайшие 20 лет (до 2037 года).

Все, что запланировано в новой редакции Схемы, представляет собой огромный многотомный труд. Например, в области автомобильного транспорта запланированы обходы г. Сасова, г. Шацка, р.п. Тумы и г. Михайлова. Северный обход города Рязани будет продлен до Ходынина с выходом на федеральную трассу М-5, а второй этап предполагает обход г. Рыбное. Южный обход города Рязани значительно увеличит свой радиус и пройдет по новой трассе от с. Поленское (приблизительно), через Городище – Взметнево – Аблово – Семено - Никольское – Мантурово до Срезнева.

В области железнодорожного транспорта предполагается создание новой ветки через р.п. Тума на г. Владимир. Эта ветка будет огибать Рязань с юга (параллельно планируемому Южному автомобильному обходу) и пересекать реку Оку, для чего планируется строительство моста (универсального) для железнодорожного и автомобильного транспорта в районе с. Вышгород.

Планируется также восстановление функционирования аэропорта Протасово и создание в этой зоне логистического узла (рядом расположена железная дорога и федеральная трасса М-5).

Построение транспортной инфраструктуры будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма. Планируется создать и в дальнейшем развить туристический кластер «Рязанский», в который войдут территории достопримечательных мест, таких как «Есенинская Русь», «Окская жемчужина», «Рыбацкая деревня», «Экопарк» в п. Варские и т.д.

Получит дальнейшее развитие въездная зона с. Константинове с объектами туристско-гостиничного комплекса с поэтапными вводами в эксплуатацию. В Путятинском районе (с. Мясное), где находится «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.А. Тарковского», будет создан комплекс для туризма, отдыха и массовых мероприятий.

В промышленной сфере на территории Рязанской области планируется создать моногорода с территориями опережающего социально-экономического развития. Это р.п. Лесной, р.п. Елатьма и г. Новомичуринск.

В сфере охраны природных территорий в плане создание природного заказника регионального значения «Ухорский» в районе п. Мосолово и п. Лесной. Все перечислить невозможно. Это лишь незначительная часть того, что запланировано осуществить за расчетный срок. Впереди нас ждет большая работа.