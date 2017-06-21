Объединяет и помогает

Союз строителей подвел итоги своей работы

В следующем году этой общественной организации исполнится пятнадцать лет. Все это время его работа строится на основе общности интересов и целей. В его составе 48 организаций и предприятий, проектные учреждения и учебные заведения, а всего более 20 тысяч работающих в строительном комплексе. Ежегодно состав увеличивается. И тогда, и сегодня работа Союза направлена на повышение эффективности всех предприятий и организаций путем отстаивания прав работодателей в органах власти и мест­ного самоуправления. Региональный Союз строителей – коллективный член Российского Союза, Всероссийской Ассоциации «Железобетон», Ассоциации экономического сотрудничества предприятий и ТПП области.

О работе Союза за последние пять лет на отчетном собрании рассказал председатель Лема Рамазанович Шаипов. Он подчеркнул, что сегодня одно из главных направлений деятельности комплекса – строительство жилья. Только в прошлом году в области построено 707,6 кв. метров жилья. Этому способствовали меры государственной поддержки при его строительстве и покупке. Всего с 2013 года построен 221 многоквартирный жилой дом.

Успешно внедряются новые технологии, модернизируется и автоматизируется производство строительных материалов. Как было сказано, предприятия стройиндустрии составляют значительную часть промышленного сектора экономики области. В денежном выражении объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятий стройиндустрии – членов Союза строителей за прошедший год составил 32124 млн. рублей.

Все годы Союз строителей способствует привлечению в отрасль строительных кадров, много внимания уделяет их подготовке, поддерживая тесную связь с профильными образовательными учреждениями, участвует в проведении конкурсов профессионального мастерства, специализированных выставках, в выпуске приложения к областной газете «Строитель», организует различные семинары и другие мероприятия, которые помогают и поднимают авторитет профессии.

Выступившие на собрании директор строительного колледжа Александр Суслов, руководители Рязанского кирпичного завода Василий Горшков, ООО «Спасские пески» Сергей Радин, «Политеха» Игорь Мурог, института «Промгражданпроект» Валерий Кираковский и другие подчеркивали, что Союз строителей является объединяющим звеном в системе отрасли, активно помогает решать проблемные вопросы.

В работе собрания принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Андрей Савичев, представители министерств и ведомств, общественных организаций. В адрес областного Союза строителей пришла телеграмма от председателя Российского Союза строителей Владимира Яковлева.

Участники собрания вновь единодушно избрали председателем регионального Союза строителей Лему Рамазановича Шаипова.