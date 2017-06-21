Вернуть доверие

Участники долевого строительства будут жить в новых квартирах

Село Дядьково Рязанского района находится недалеко от областного центра. Пятнадцать минут на автомашине – и вот уже ухоженные дома старой постройки успешно соседствуют с новостройками. Село утопает в зелени, из затона, расположенного по правому берегу Оки, тянет свежестью. И только на его окраине идет напряженная работа. Здесь достраивается новый микрорайон «Радужный». Его особенность в том, что дома в микрорайоне возводятся по принципу долевого участия. Строительство на какое-то время было приостановлено ввиду неисполнения прежним застройщиком своих обязательств.

С тех пор к селу был проявлен повышенный интерес и со стороны дольщиков, и со стороны правительства области. Одни беспокоились за то, что пропадут их кровные, которые они потратили на приобретение жилья, а власти искали выход из создавшего положения. И, кажется, решение найдено.

Как известно, десять лет назад на первичном рынке жилья в регионе работало до 35 организаций, осуществляющих функции застройщика. Сегодня их уже более 100. Структура финансовых ресурсов, обеспечивающих строительство жилья, на 80 процентов состоит из привлеченных средств. По итогам 2016 года на первичном рынке было заключено 7618 договоров долевого участия. Как говорит заместитель министра строительного комплекса области Сергей Семенов, это максимальный объем сделок за весь период с начала регистрации первого договора.

Кстати, с октября 2015 года вступили в силу изменения требований к страховщикам. В закон был внесен новый механизм, обеспечивающий права граждан-соинвесторов. Это компенсационный фонд долевого строительства. Его главная задача – обеспечить завершение строительства даже в том случае, если застройщик не исполняет свои обязательства.

За последние три года правительство области успешно решило проблемы трех тысяч граждан, заключивших договоры долевого участия. Решаются они и в этом году.

– Риски, конечно, есть, но это вовсе не значит, что нужно пренебрегать такой возможностью приобрести собственное жилье, тем более, что дома, в частности, в Дядькове возводятся чуть ли не в городской черте, в красивом живописном месте. К тому же это надежный способ сохранить свои сбережения. Ведь именно недвижимость является одним из самых безопасных и выгодных видов инвестирования, – считает Сергей Семенов.

И все же долевое строительство имеет не только недостатки, но и привлекательные преимущества. После того, как проект будет реализован, квартиры в нем существенно возрастают в цене. Видимо, из этого исходили те, кто решил приобрести жилье в Дядькове. После того, как к работе приступили строители Рязанской МПМК-4, возглавляет которую заслуженный строитель России Владимир Никитович Ходов, мечта участников, вложивших средства в строительство, все ближе к осуществлению.

– В Дядькове будет построено девять четырехэтажных домов, из них пять домов по 48 квартир, три – по 60 и один девяностоквартирный дом. В них в основном это одно - и двухкомнатные квартиры, – комментирует ситуацию Владимир Ходов.

За четыре года (с момента начала застройки) сданы в эксплуатацию три дома из девяти, которые сегодня полностью заселены. Остальные находятся в стадии строительства и планового завершения. Работники Рязанской МПМК-4 пришли на строительную площадку в апреле этого года. Чтобы защитить интересы дольщиков и предоставить им возможность жить в новых квартирах, предстоит огромная работа, которая все это время ведется по всем направлениям. Чуть ли не ежедневно люди приходили на строительную площадку и отслеживали ситуацию. И только убедившись, что Рязанская МПМК-4 – строительная организация серьезная, выполняющая свои обязательства всегда качественно и надежно, дольщики успокоились. В этом году работники этой компании начали строительство школы в поселке Александро-Невский. И здесь к ним особое доверие.

– Мы взяли на себя огромную ответственность, – говорит Владимир Ходов. – Я благодарен всем, кто помогает нам в этом благородном деле, в частности, всем руководителям предприятий промышленности стройиндустрии, чья продукция используется на стройке. Стараемся сделать все возможное, чтобы 250 дольщиков получили свои квартиры. Находим возможность снизить себестоимость жилья.

Как выяснилось, в пяти домах, построенных с участием будущих новоселов, недобросовестным подрядчиком не выполнено примерно 30 процентов работ. Например, в доме №4 работы были прекращены на стадии возведения цоколя, в доме №6 не закончена кирпичная кладка, где-то нет кровли и инженерных коммуникаций. Практически всюду нет сантехники, электрики, стяжек, газа, словом, что ни дом, то доработка.

Сегодня в Дядькове ежедневно работают более 150 человек. На строительной площадке используется уникальный автобетоносмеситель с самозагрузкой, с компьютерным управлением, высокой производительностью. Его работа заметно сокращает сроки выпуска бетона, а значит, и сроки строительства. Чтобы компенсировать затраты, решено на четырех домах увеличить этажность. Выделенная земля позволяет построить здесь еще один дом и в дальнейшем продолжить обустройство микрорайона «Радужный».

– Мы пришли сюда не на один день, – говорит Владимир Ходов. – После себя оставим людям хорошие жилые дома, прекрасное настроение и уверенность новоселов в будущем.