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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Деньги на развитие

00:01 / Экономика
В регион привлекаются дополнительные финансовые средства
Автор фото: Александр Королев | Деньги на развитие
Фото: Александр Королев.

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ПАО «Промсвязьбанк». Документ подписали врио губернатора Николай Любимов и председатель правления кредитной организации Дмитрий Ананьев.

– Этот банк уже 15 лет успешно ведет деятельность в нашем регионе и собирается ее расширять, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов. – Он кредитует как малый и средний бизнес, так и крупные предприятия. Программы банка могут реально помочь нашим хозяйственникам. Чем больше в регион поступает финансовых средств, тем лучше для его экономики.

– Мы постараемся предоставить предприятиям и организациям максимально дешевые и максимально длинные кредиты, – подчеркнул Дмитрий Ананьев. По его словам, уже сейчас каждое пятое предприятие, открывающее счет в Рязанской области, – это клиент «Промсвязьбанка». Кредитная организация планирует выйти на второе, после «Сбербанка», место в доле финансового рынка в регионе.

Соглашение имеет особое значение для малого и среднего бизнеса. «Промсвязьбанк» вкладывает средства в его проекты, которые иногда для других крупных кредитных организаций не представляют интереса. Сейчас в его портфеле более 320 миллионов рублей таких кредитов. Банк – участник федеральной программы «шесть с половиной», по которой предприятия получают льготные займы на модернизацию производства. Намерен банк – и это уже делается в других регионах – участвовать в финансировании рязанского АПК. По мнению Дмитрия Ананьева, рязанские аграрии сейчас получают кредитные средства в недостаточном количестве. При этом, как подчеркнул Николай Любимов, в области более 400 тысяч гектаров сельхозугодий не обрабатывается. Для возвращения их в сельхозоборот нужны инвесторы, которым потребуются дополнительные кредитные ресурсы.

«Промсвязьбанк» готов помочь в развитии экспортного потенциала Рязанщины. Это тоже важный момент для региональной экономики.

– Мы ставим амбициозные задачи по продвижению продукции региональных предприятий на внешний рынок, – заявил Николай Любимов. – Для этого недавно было подписано партнерское соглашение между АО «Российский экспортный центр» и Гарантийным фондом Рязанской области о создании точки присутствия РЭЦ в регионе. В рамках соглашения рязанские компании, которые уже экспортируют продукцию или только планируют наладить контакты с зарубежными партнерами, могут воспользоваться широким инструментарием поддержки от Российского экспортного центра. Подписание соглашения между региональным правительством и «Промсвязьбанком» – это еще один важный шаг для решения экспортных задач.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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