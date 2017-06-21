Господдержка для модернизации

Региональный фонд развития промышленности будет увеличен

На торжественном собрании в честь 55-летия многоотраслевой компании «КРЗ» временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов затронул один из ключевых вопросов промышленной политики региона. Он сообщил, что объем средств областного фонда развития промышленности планируется увеличивать.

В наше время федеральная поддержка этой отрасли становится возможной только при наличии соответствующих региональных мер ее стимулирования. И эти меры у нас предусмотрены. Создан государственный фонд развития промышленности Рязанской области, способный оказывать финансовую помощь предприятиям в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

По словам Николая Любимова, в настоящее время объем средств регионального фонда развития промышленности составляет 10 миллионов рублей. «Считаю, что этого недостаточно. В следующем году необходимо его увеличивать с тем, чтобы наши предприятия пользовались существенной поддержкой для модернизации производства», – подчеркнул Николай Любимов, добавив, что помощь будет оказываться в первую очередь тем предприятиям, которые постоянно ведут техническое обновление в соответствии с современными требованиями, находят новые рынки сбыта, совершенствуют продукцию.

Среди адресатов такой поддержки – многоотраслевая компания «КРЗ». Это предприятие вносит серьезный вклад в экономику области. Начав более полувека назад с выпуска 4-х видов изделий, оно сейчас расширило ассортимент производимой продукции до 600 наименований. Пятая часть реализуемых товаров идет на экспорт, причем треть его – в страны ЕС, где строжайшие требования к качеству. Продукция отвечает мировым стандартам, имеет соответствующий международный сертификат. Все успехи предприятия достигнуты благодаря коллективу, состоящему из неравнодушных к заводу, к его истории людей.

Генеральный директор компании Евгений Мееревич подчеркнул, что производство полностью модернизировано, в последние годы освоены новейшие направления выпуска продукции. Была введена в эксплуатацию современная линия нового поколения по производству гибкой черепицы, применяемой для устройства кровли на скатных крышах в малоэтажном строительстве. В ассортименте компании появились новые специализированные материалы: для мостостроения, для изоляции трубопроводов, не имеющая аналогов в России полимерная мембрана «Элон-Супер Н», другие. Налажено производство полимерно-битумно вяжущего ПБВ, которое в разы увеличивает долговечность и износоустойчивость дорожного полотна. В частности, на автодроме «Формулы-1» в Сочи материал с успехом эксплуатируется уже четыре года.