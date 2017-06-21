Трудовой вклад

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов в рамках поездки в Старожиловский район посетил ветерана труда и труженицу тыла Марию Никитичну Полякову

В этом году Мария Никитична отметит 90-летний юбилей. За чашкой чая Мария Никитична рассказала Николаю Любимову о том, как в годы Великой Отечественной войны трудилась на торфяниках в Клепиковском районе, а в послевоенное время работала телятницей в совхозе «Рязанские сады», затем рабочей сада совхоза до выхода на заслуженный отдых. Общий стаж трудовой деятельности Марии Никитичны 44 года.

У Марии Никитичны большая семья. Она воспитала двух дочерей, четырех внучек, и сейчас помогает растить правнуков, которых у нее пять. Николай Любимов пожелал труженице тыла здоровья и благополучия. Правительство региона Марию Никитичну наградило юбилейной медалью «80 лет Рязанской области». «Эта медаль по праву Вами заслужена, – сказал Николай Любимов. – Большое Вам спасибо за Ваш нелегкий труд в годы Великой Отечественной войны, за то, что внесли вклад в развитие Рязанской области в сложные послевоенные годы, за то, что воспитали достойное поколение».

Полякова родилась 25 сентября 1927 года в деревне Кирьяково Клепиковского района Рязанской области. Мария Никитична – ветеран труда и труженик тыла, награждена юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».