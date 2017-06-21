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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Всероссийские гранты

00:01 / Из официальных источников
Их получили четыре рязанских социальных проекта

Всероссийский конкурс «Активное поколение» проводился при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с целью оказания необходимой помощи пожилым людям, их приобщения к активному участию в жизни общества. В 2017 году на конкурс были поданы заявки из различных субъектов РФ, в том числе от учреждений социального обслуживания Рязанской области. По итогам работы экспертного совета 4 проекта региона вошли в число победителей. На их реализацию выделены гранты.

В числе лучших отмечена инициатива Кадомского комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеранский дворик», в рамках которой предполагается обустройство летней площадки для граждан пожилого возраста и инвалидов. Другой проект – Сапожковского комплексного центра соцобслуживания – предусматривает создание мини-парка для отдыха, проведения досуговых, оздоровительных и культурно-просветительских меро­приятий. Рязанский комплексный центр социального обслуживания населения реализует проект «Праздник на дом для пожилых людей», который предполагает проведение мероприятий, посвященных юбилеям, создание книги «Жизнь интересных людей». Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина одержал победу на конкурсе с инициативой «Физкультура 80+», направленной на создание инфраструктуры для повышения физической активности подопечных. Планируется, что проекты будут реализованы в период с 1 июля 2017 года по 31 января 2018 года.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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