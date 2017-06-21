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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Проверки в домах

00:01 / Из официальных источников
Жилищно-коммунальное хозяйство – под контролем

В рамках исполнения поручений врио губернатора Николая Любимова Государственной инспекцией жилищного и строительного надзора Рязанской области проводятся проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ, а также внутридомового газового оборудования.

В период с 5 по 16 июня 2017 года инспекцией проведено 124 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 110 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения. Всего с начала 2017 года проведено 1413 проверок деятельности управляющих компаний и ТСЖ региона.

Продолжена работа по проведению совместных проверок с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Проведены проверки 44 домов в г. Рязани, 6 домов в Шацке, 15 домов в Спасском районе. Выявлены две утечки газа на внутридомовых газопроводах, которые в ходе проверки были устранены. В 17 многоквартирных домах заключены договоры с газовой службой, в восьми оформлены заявления на заключение договоров.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Так, рабочими группами осмотрено 28 многоквартирных домов, в четырех из них выявлены нарушения, касающиеся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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