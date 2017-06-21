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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Число кандидатов растет

00:01 / Выборы

Пять региональных отделений политических партий определились с выдвижением кандидатов для участия в предстоящих выборах губернатора области. В минувшие выходные прошли региональные партконференции КПРФ и ЛДПР. От КПРФ выдвинут Андрей Любимов – сын экс-губернатора Вячеслава Любимова, от ЛДПР – депутат Госдумы РФ Александр Шерин, от «Партии Роста» – руководитель главного архивного управления области Александра Перехватова. Ранее региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатом на должность главы региона врио губернатора Николая Любимова. Региональное отделение «Справедливой России» выдвинуло для участия в выборах Сергея Пупкова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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