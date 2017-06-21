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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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В новом составе

00:01 / Общество
будет работать Общественная палата Рязанской области

В минувшую пятницу состоялось собрание членов региональной Общественной палаты. На нем были утверждены 12 новых членов, выдвинутых от местных общественных объединений. В соответствии с законом треть состава палаты утвердил глава региона, еще треть – депутаты областной Думы.

Таким образом в состав Общественной палаты Рязанской области V созыва на 2017–2020 годы от местных общественных объединений вошли: исполнительный директор автономной некоммерческой организации информационно-методической поддержки инклюзии людей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Ресурсный медиа­центр «Навигатор будущего» Наталья Барышова, ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации ГУ-Отделения ПФ РФ по Рязанской области Галина Воробьева, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи Марина Есенина, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Ковальчук, заведующая диспансерно-консультативным отделением областного клинического кардиологического диспансера Галина Лазарева, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Алексей Меринов, член Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Анатолий Павлухин, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Рудольф Подоль, директор школы №64 города Рязани Елена Рожнова, председатель местной религиозной организации мусульман г. Рязани «Нур» Фаина Ситдикова, председатель совета городской общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Рязани» Степан Таненя, председатель Рязанского регионального отделения общественно-государственной организации «Российское общество «Знание» Ирина Фомкина.

Ближайшее пленарное заседание региональной Общественной палаты V созыва назначено на 26 июня.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
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