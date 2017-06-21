Сохранить и возродить

Вопрос восстановления ансамбля зданий Старожиловского конезавода будет решаться на федеральном уровне

Возрождение промышленных производств, развитие сельхозпредприятий и социальной инфраструктуры, сохранение уникального культурного наследия районов области – такие приоритеты для региональной власти определил в ходе субботней рабочей поездки врио губернатора Николай Любимов. Он побывал в двух районах – Старожиловском и Кораблинском, встретился с представителями местной власти, обсудил с ними наиболее актуальные для этих муниципалитетов проблемы, пообщался с жителями.

Старожилово

Вопрос номер один сегодня для Старожиловского района – это сохранение находящегося в районном центре конного завода. Ансамбль зданий, построенных в конце XIX века по проекту знаменитого архитектора Шехтеля, – объект поистине уникальный. Здание конезавода из красного кирпича с белыми вставками выдержано в готическо-византийском стиле, отчего напоминает необыкновенный по красоте замок. Удивительна и история самого конезавода, который был одним из лучших в России, а слава о старожиловских лошадях шла по всей стране. Известно, что в разные годы здесь бывали легендарные военачальники Буденный и Жуков. В настоящее время Старожиловский конезавод продолжает заниматься разведением породистых лошадей. Но удивительному архитектурному ансамблю, самому заводу и его питомцам грозит исчезновение. Главная проблема – аварийное состояние этого объекта культурного наследия федерального значения. Помещениям конезавода требуются ремонтно-восстановительные работы, на которые у владельца объекта нет средств. Комментируя ситуацию, Николай Любимов сказал, что обсудит пути решения этой проблемы на федеральном уровне, с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым. По мнению врио губернатора, конезавод необходимо не просто восстановить, но и сделать центром притяжения для туристов.

Кроме конезавода, в Старожиловском районе главе региона показали поселок комплексной компактной застройки в селе Гребневе. В новых домах живут молодые работники (животноводы, водители, механизаторы) колхоза имени Ленина – местного сельхозпредприятия, которое считается одним из передовых в области. Именно колхоз и инициировал строительство агрогородка, который был возведен в 2012 году. Строительство самих домов хозяйство взяло на себя, а коммуникации и инфраструктура появились благодаря бюджетным вложениям. Немаловажно, что в этом современном поселке находится фельд­шерско-акушерский пункт. ФАП обслуживает более 500 человек местного населения, оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. В этой сельской мини-поликлинике тепло и уютно, есть центральное водоснабжение и автономное газовое отопление.

В Гребневе в этот день развернулась небольшая ярмарка-продажа старожиловской продукции с дегустацией. Гостям предлагали попробовать местные хлебобулочные изделия, молочные продукты, индейку и рыбу.

Кораблино

Перемены к лучшему ожидают районный центр Кораблино. Первая хорошая новость для кораблинцев заключается в том, что до конца года здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Средства на это уже выделены из резервного фонда Правительства РФ. Общая стоимость строительства и оборудования – 136 миллионов рублей. Вторая хорошая новость – возрождение текстильного производства в районном центре. В советские годы градообразующим предприятием в Кораблине был комбинат шелковых тканей, но в 90-х годах он пришел в упадок. Сегодня идет речь о возобновлении производственного процесса.

– Традиции текстильного производства нужно возрождать, и мы будем к этому стремиться; производственные площади не должны простаивать, – сказал в беседе с кораблинцами Николай Любимов. Он добавил, что сейчас для этого идет поиск инвестора. Разговор о строительстве ФОКа и возрождении текстильного комбината возник во время посещения главой региона Кораблинского дворца культуры (этот объект уже ремонтируется в рамках федерального проекта «Местный дом культуры»), где Николай Любимов активно общался с местными жителями и отвечал на их вопросы. По мнению врио губернатора, именно наличие промышленности в районном центре и хорошего спортсооружения обеспечит комфортные условия жизни для местного населения, не допустит отток молодежи в большие города.

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В рамках рабочей поездки глава региона провел встречу с руководителями муниципальных образований и сельских поселений, во время которой обсудил основные направления развития области и ответил на интересующие участников встречи вопросы. Комментируя итоги поездки, Николай Любимов отметил, что Старожиловский и Кораблинский районы имеют хороший экономический и сельскохозяйственный потенциал.

Прямая речь

Николай Любимов,

врио губернатора Рязанской области:

– В районах (Старожиловском и Кораблинском) возделывается до 95% земли сельхозназначения, хорошо работают предприятия АПК, производится качественная продовольственная продукция. Видно, что люди работают на совесть, и заслуживают того, чтобы им оказывали необходимую поддержку.

– Здание Старожиловского конного завода представляет собой уникальный архитектурный ансамбль, который нужно сохранить, восстановить, привести в порядок, но на это понадобятся колоссальные средства. Сохранить надо и редкую породу лошадей – русскую верховую, которую здесь выращивают.