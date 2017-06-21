02:54 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
103

Вести районов

00:01 / Вести районов

РЫБНОЕ. На «круглом столе» «Развитие сельских территорий: социальная и инженерная инфраструктура. Поиск решений» на прошедшей в Москве выставке «Российское село-2017» Рязанскую область с докладом «Развитие молочно-товарной фермы как один из элементов развития сельских территорий» представил руководитель ООО «АПК «Русь» Рыбновского района Григорий Яловенко. Он сообщил, что сегодня устойчивое развитие сельских территорий – это вопрос комплексного развития современного производства и социальной сферы села. В хозяйстве более 3500 голов племенного крупного рогатого скота. Для решения вопросов социального развития населенных пунктов активно привлекаются значительные государственные средства. На территории АПК «Русь» в с. Ильинском возводят поселок комплексной компактной застройки в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». На данный момент возведено 10 домов с необходимой инфраструктурой. Построено 3 км сетей газоснабжения, 3 км водопроводных сетей, водозаборный узел и сети энергоснабжения. Проведено благоустройство около 7 га территории: построены уличная автодорога, тротуары, спортивная площадка.

ШИЛОВО. В администрации Лесновского городского поселения состоялся семинар для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям в моногородах. Речь шла о помощи, которую могут оказать Гарантийный фонд Рязанской области, Микрофинансовая компания – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства, АО «Корпорации МСП», в том числе по программе стимулирования кредитования. Кроме того, внимание предпринимателей было обращено на расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков.

ПУТЯТИНО. Прошла районная военно-спортивная туристическая игра «Зарница», в которой приняли участие шесть детских команд. В организации игры приняли участие военный комиссариат Шиловского и Путятинского районов, представители пожарной части №34. По итогам «Зарницы» 1 место занял отряд «Орленок» – сборная команда Песоченской средней школы и Дома детского творчества.

СОКОЛОВКА. Администрация Рязанского района и ООО «Специализированная автобаза по уборке города» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации на санкционированном полигоне мусора. Контракт поможет активизировать процесс ликвидации свалок на территории района. Первую свалку ликвидировали в селе Дядькове. Объем вывезенного бытового и строительного мусора составил 20 кубометров.

ПРОНСК. В Спасо-Преображенском Прон­ском мужском монастыре состоялся научно-практический семинар «Духовно-нравственные ценности в воспитании студенческой молодежи», организованный РГУ имени С.А. Есенина в сотрудничестве с правительством области и Рязанской епархией. В ходе семинара обсуждались вопросы, актуальные для воспитания студенческой молодежи.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 111 (5398) от 20 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Сохранить и возродить
Вопрос восстановления ансамбля зданий Старожиловского конезавода будет решаться на федеральном уровне
Людмила Иванова
Деньги на развитие
В регион привлекаются дополнительные финансовые средства
Юрий Евстифеев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Экономика
Деньги на развитие
В регион привлекаются дополнительные финансовые средства
Юрий Евстифеев
Экономика
Господдержка для модернизации
Региональный фонд развития промышленности будет увеличен
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Трудовой вклад
Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов в рамках поездки в Старожиловский район посетил ветерана труда и труженицу тыла Марию Никитичну Полякову
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Всероссийские гранты
Их получили четыре рязанских социальных проекта
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Проверки в домах
Жилищно-коммунальное хозяйство – под контролем
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
Число кандидатов растет
Юрий Петров
Общество
В новом составе
будет работать Общественная палата Рязанской области
Ольга Драган
Строитель
По пути устойчивого развития
На заседании Градостроительного совета обсуждались вопросы градостроительной и архитектурной политики территорий региона
Валентина Севостьянова
Строитель
Объединяет и помогает
Союз строителей подвел итоги своей работы
Валентина Севостьянова
Строитель
Вернуть доверие
Участники долевого строительства будут жить в новых квартирах
Валентина Севостьянова
Строитель
55 лет вместе с отраслью и страной
Старейшая производственная компания отметила день рождения
Валентина Севостьянова
Строитель
Над «Радугой» светит радуга
Ежегодно в разные смены более 50 детей сотрудников рязанского «Водоканала» отдыхают в оздоровительном лагере
Валентина Севостьянова
Строитель
Спортсмены вышли на старт
Состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов предприятий промстройматериалов на Кубок Рязанской областной организации профсоюза строителей России
Строитель
В Павельце пьют чистую воду
Открытие станции обезжелезивания стало важным событием для поселка
Валентина Севостьянова
Общество
Возвращая память
Проект «О прошлом для будущего» намерен вовлечь рязанцев в поисково-исследовательскую деятельность
Вячеслав Астафьев
Общество
История, память, современность
Более 60 рязанских школьников пополнили ряды Юнармии
Вероника Шелякина
Авторская колонка
Говорит страна. Слушает мир
Галина Зайцева
Культура
Игра на бис
Рязанскому губернаторскому симфоническому оркестру – 55
Спорт
Кубок остался дома
На конно-спортивном празднике во ВНИИК Рыбновского района побывали сотни рязанцев
Вячеслав Астафьев
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Конкурс
Женственность в погонах
Завершился первый этап пятого всероссийского конкурса «Мисс УИС 2017»
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы