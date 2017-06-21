Вести районов

РЫБНОЕ. На «круглом столе» «Развитие сельских территорий: социальная и инженерная инфраструктура. Поиск решений» на прошедшей в Москве выставке «Российское село-2017» Рязанскую область с докладом «Развитие молочно-товарной фермы как один из элементов развития сельских территорий» представил руководитель ООО «АПК «Русь» Рыбновского района Григорий Яловенко. Он сообщил, что сегодня устойчивое развитие сельских территорий – это вопрос комплексного развития современного производства и социальной сферы села. В хозяйстве более 3500 голов племенного крупного рогатого скота. Для решения вопросов социального развития населенных пунктов активно привлекаются значительные государственные средства. На территории АПК «Русь» в с. Ильинском возводят поселок комплексной компактной застройки в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». На данный момент возведено 10 домов с необходимой инфраструктурой. Построено 3 км сетей газоснабжения, 3 км водопроводных сетей, водозаборный узел и сети энергоснабжения. Проведено благоустройство около 7 га территории: построены уличная автодорога, тротуары, спортивная площадка.

ШИЛОВО. В администрации Лесновского городского поселения состоялся семинар для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям в моногородах. Речь шла о помощи, которую могут оказать Гарантийный фонд Рязанской области, Микрофинансовая компания – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства, АО «Корпорации МСП», в том числе по программе стимулирования кредитования. Кроме того, внимание предпринимателей было обращено на расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков.

ПУТЯТИНО. Прошла районная военно-спортивная туристическая игра «Зарница», в которой приняли участие шесть детских команд. В организации игры приняли участие военный комиссариат Шиловского и Путятинского районов, представители пожарной части №34. По итогам «Зарницы» 1 место занял отряд «Орленок» – сборная команда Песоченской средней школы и Дома детского творчества.

СОКОЛОВКА. Администрация Рязанского района и ООО «Специализированная автобаза по уборке города» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации на санкционированном полигоне мусора. Контракт поможет активизировать процесс ликвидации свалок на территории района. Первую свалку ликвидировали в селе Дядькове. Объем вывезенного бытового и строительного мусора составил 20 кубометров.

ПРОНСК. В Спасо-Преображенском Прон­ском мужском монастыре состоялся научно-практический семинар «Духовно-нравственные ценности в воспитании студенческой молодежи», организованный РГУ имени С.А. Есенина в сотрудничестве с правительством области и Рязанской епархией. В ходе семинара обсуждались вопросы, актуальные для воспитания студенческой молодежи.