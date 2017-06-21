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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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200 дополнительных парковочных мест будут организованы на улицах Рязани

09:00 / Актуально
Это сделает оператор платных парковок в соответствии с заключенным с городской властью инвестсоглашением
200 дополнительных парковочных мест будут организованы на улицах Рязани

Кроме того, в рамках документа он обязан содержать дорожную инфраструктуру в зоне платных парковок.

Напомним, на 20 участках улиц Рязани в штатном режиме начали работать платные парковки. С 19 июня по всем случаям нарушений правил пользования новыми парковочными зонами будут выноситься соответствующие постановления об административных правонарушениях. По вопросам оплаты парковки рязанцы могут обратиться к оператору проекта по телефону 20-22-21.

Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. Режим работы в будние дни – с 8.00 до 18.00, в выходные и праздники плата не взимается.

В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров. Альтернативные места для парковки остаются бесплатными вне зоны платных парковок, которые располагаются в радиусе 500 метров от магистральных улиц, по которым осуществляет движение общественный транспорт.

Оплатить парковку возможно следующими способами:

- через паркомат банковской картой;

- с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878 (оператором связи может взиматься комиссия);

- через web-портал «rzn-parking.ru»;

- через мобильное приложение «Парковки Рязани».

В ближайшее время планируется организовать дополнительный способ оплаты парковок – наличными денежными средствами.

Инвалиды, экстренные оперативные службы, лица, владеющие жилыми помещениями в многоквартирном или индивидуальном доме, расположенном в зоне платной парковки, могут использовать платные парковочные места бесплатно. Резидентам для оформления парковочных свидетельств необходимо обратиться с заявлением в территориальные отделы МФЦ Рязанской области для оформления парковочного свидетельства.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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