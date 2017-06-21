За минувшую неделю в Рязани подешевели огурцы и молоко, а морковь и яблоки подорожали

Информацию о потребительских ценах на отдельные виды товаров в областном центре публикует сайт администрации Рязани со ссылкой на Рязаньстат.

Так, с 14 по 19 июня отмечено снижение цен на огурцы свежие на 7,5 процента, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 1,5 процента, яйца куриные – на 1,5 процента, крупу гречневую-ядрицу – на 1,4 процента, лук репчатый – на 1 процент.

Зафиксировано повышение цен на капусту белокочанную свежую, морковь, картофель. Незначительно увеличилась цена на яблоки.