Рязанские спортсмены успешно выступили на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 28 регионов России

Чемпионат прошел 14-19 июня в Москве. Как информирует сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта региона, победителями соревнований стали мастера спорта России международного класса – спортсмены Центра гребного спорта «Сынтул», воспитанники СДЮСШОР «Олимпиец» Олег Гусев (тренеры – Заслуженный тренер России Владимир Тебенихин, Наталья и Маргарита Тебенихины) на дистанции 500 м в байдарке-четверке и байдарке-двойке и Евгений Луканцов (тренеры – Заслуженный тренер России Владимир Тебенихин и тренер Наталья Тебенихина) в байдарке-одиночке на дистанции 200 м.

«Серебро» завоевали воспитанники Центра гребного спорта «Сынтул» и СДЮСШОР «Олимпиец» – мастер спорта России международного класса Артем Воронков (тренер – Заслуженный тренер России Владимир Тебенихин) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в классе KL-3 на дистанции 200 м и Заслуженный мастер спорта России Николай Липкин ( тренер – Заслуженный тренер России Николай Липкин) в каноэ-двойке на дистанции 200 м. Бронзовым призером стал мастер спорта России Николай Мелешников (ЦГС «Сынтул», тренеры Владимир Клинов, Елена Иванова) в каноэ-двойке на дистанции 200 м.