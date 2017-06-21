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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Чемпионат Рязанской области по полиатлону выявил сильнейших

09:23 / Спорт
Чемпионат Рязанской области по полиатлону выявил сильнейших

Чемпионат области по полиатлону в спортивной дисциплине летнее пятиборье стартовал 17 июня. В программу соревнований вошли пулевая стрельба, метание гранаты, бег 100 м, бег 2000 м у женщин и 3000 м у мужчин и плавание. За победу боролись сильнейшие спортсмены Рязанской области. Победители в личном зачете у мужчин и женщин определялись по сумме набранных очков в пятиборье. Подводились итоги и в командном зачете.

Среди женщин безоговорочным победителем стала Васькина Дарья (г. Сасово). На втором месте Когтева Светлана (Касимовский район). Третье место заняла Михайлова Диана (г. Касимов).

Среди мужчин победу одержал Клеблеев Рустам (г. Сасово). Второе место занял Сидоров Алексей (Касимовский район). На третьем месте представитель команды Касимова Аббакумов Александр.

В командном зачете места распределились аналогично личному первенству. Победу одержала команда г. Сасово. На втором месте Касимовский район, на третьем – г. Касимов. Другим участвующим командам даже в упорной борьбе не удалось разбить тройку лидеров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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