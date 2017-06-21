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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Самую высокооплачиваемую работу рязанцам предлагают в сфере продаж и строительстве

09:28 / Экономика

Служба исследований компании HeadHunter сделала подборку вакансий с наибольшей оплатой труда, открытых в Рязани за последний месяц. Зарплаты от 100 000 рублей чаще всего предлагаются в сфере продаж (49 процентов от доли всех вакансий), строительства (27 процентов) и IT (19 процентов). Всего на сайте hh.ru в Рязани в июне было размещено 73 вакансии с зарплатой более 100 000 рублей. Только 9 процентов из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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