Чемпионат проходит в столице Беларуси городе Минске 15-25 июня. Как сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в составе сборной команды России выступает воспитанница Кораблинского Дома детского творчества Ольга Волынская. Спортсменка завоевала «серебро» в весе до 43 кг с суммой трех упражнений – 262,5 кг. Тренирует спортсменку Папин Владимир Николаевич.
Рязанка завоевала «серебро» чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу
09:34 20.06.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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