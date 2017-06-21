Рязанка завоевала «серебро» чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу

Чемпионат проходит в столице Беларуси городе Минске 15-25 июня. Как сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в составе сборной команды России выступает воспитанница Кораблинского Дома детского творчества Ольга Волынская. Спортсменка завоевала «серебро» в весе до 43 кг с суммой трех упражнений – 262,5 кг. Тренирует спортсменку Папин Владимир Николаевич.