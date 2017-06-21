Более 50 тысяч единиц цветочной рассады высажено в Рязани за 7 дней

За прошедшую неделю новые цветы появились на клумбах и вазонах в парке Советско-Польского братства по оружию, по Первомайскому проспекту, Московскому шоссе, в Центральном парке культуры и отдыха, на Бульваре Победы и у памятника Федору Полетаеву.

Масштабное цветочное оформление городских территорий организовано в рамках проекта «Цветы любимому городу», приуроченного к Году экологии в Российской Федерации. В частности, за минувшую неделю сотрудники дирекции благоустройства города высадили многолетние и однолетние цветущие растения – астру, остильбу, хосту, бегонию, бархотки, кохию, колиус, дихондру, фацелию, герань, петунию ампельную. Всего порядка 15 разновидностей.

По данным управления благоустройства, на текущей неделе запланирована высадка цветочной рассады в сквере Александрова, в ЦПКиО, сквере Белых журавлей, парке имени Ю.А. Гагарина на ул. Циолковского, а также на зеленых зонах в районе ул. Интернациональная, д. 19 и Октябрьская, д. 16.

Источник: сайт администрации Рязани