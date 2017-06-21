02:51 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
107

Более 50 тысяч единиц цветочной рассады высажено в Рязани за 7 дней

09:39 / Общество
Более 50 тысяч единиц цветочной рассады высажено в Рязани за 7 дней

За прошедшую неделю новые цветы появились на клумбах и вазонах в парке Советско-Польского братства по оружию, по Первомайскому проспекту, Московскому шоссе, в Центральном парке культуры и отдыха, на Бульваре Победы и у памятника Федору Полетаеву.

Масштабное цветочное оформление городских территорий организовано в рамках проекта «Цветы любимому городу», приуроченного к Году экологии в Российской Федерации. В частности, за минувшую неделю сотрудники дирекции благоустройства города высадили многолетние и однолетние цветущие растения – астру, остильбу, хосту, бегонию, бархотки, кохию, колиус, дихондру, фацелию, герань, петунию ампельную. Всего порядка 15 разновидностей.

По данным управления благоустройства, на текущей неделе запланирована высадка цветочной рассады в сквере Александрова, в ЦПКиО, сквере Белых журавлей, парке имени Ю.А. Гагарина на ул. Циолковского, а также на зеленых зонах в районе ул. Интернациональная, д. 19 и Октябрьская, д. 16.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Сохранить и возродить

В новом составе

История, память, современность

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:33
Рязанская журналистка представила выставку фотографий из путешествий по Европе
18:06
Изменения в бюджет Рязанской области на текущий год рассмотрены на заседании регионального правительства
17:29
Жителю Рязани придется отработать 20 часов обязательных работ за неоплаченный вовремя штраф
17:18
По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
17:00
В Рязанской области незаконно вырубали лес
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы