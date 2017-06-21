Рязанцев приглашают увидеть «Обычаи. Традиции. Ремесла» региона

Сегодня в 16.00 в Музее истории молодежного движения состоится открытие выставки «Обычаи. Традиции. Ремесла»

Это вторая часть совместного выставочного проекта музеев региона «Время. События. Люди», посвященного 80-летию Рязанской области. На выставке представлены коллекции 24 музеев Рязанской области и этнографический материал из частных собраний.

Проект такого масштаба и замысла с участием большинства музеев области проводится впервые: его цель – дать представление о богатейшем культурном потенциале коренного этноса, показать интеграцию национальных культур, связанных с процессами глобализации и миграцией населения.

Впервые в стенах музея в едином экспозиционном пространстве представлены музейные предметы, раскрывающие общие и самобытные черты различных этнических, территориальных и этноконфессиональных групп Рязанского региона. Большая часть экспонатов выставки относится к концу ХIХ — началу ХХ в.

Центральное место отведено традиционным костюмам Рязанской губернии второй половины ХIХ – начала ХХ в.в.

В особом разделе выставки демонстрируются изделия ремесел и промыслов, которые, развиваясь в течение многих столетий, сохранились до настоящего времени. Среди них михайловское кружево, скопинская керамика, вышивка, шиловское плетение из лозы.

Всего на выставке представлено около 500 экспонатов, которые составляют «золотой фонд» музейного собрания Рязанской области и являются уникальной источниковедческой базой для исследователей, а также представляют большой интерес для самых взыскательных посетителей.

Особое место в экспозиции занимают предметы из частных коллекций.