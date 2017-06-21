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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Ночью в Рязанской области легковушка вылетела в кювет и загорелась

09:45 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, ДТП произошло сегодня на автодороге у поселка Сотницыно в Сасовском районе. Информация об аварии поступила на пульт дежурного «01» в 02.38. По уточненной информации легковой автомобиль выехал на обочину, вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Погибли два человека. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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