Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, ДТП произошло сегодня на автодороге у поселка Сотницыно в Сасовском районе. Информация об аварии поступила на пульт дежурного «01» в 02.38. По уточненной информации легковой автомобиль выехал на обочину, вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Погибли два человека. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Ночью в Рязанской области легковушка вылетела в кювет и загорелась
09:45 20.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
Ранее по теме:
В одном из дворов Рязани пьяный водитель совершил ДТП
В выходные в Рязанской области горели две квартиры, два автомобиля, жилой дом и нежилой, а также дача