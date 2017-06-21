Коммунальные службы Рязани продолжают вести подготовку к отопительному сезону

В связи с этим, с 19 июня по 2 июля подача горячего водоснабжения будет приостановлена в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, расположенных по улицам 2-ой Бульварный проезд, Большой, Зеленой, Зубковой, Касимовскому шоссе, Новоселов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Шереметьевскому проезду.

С 19 по 23 июня в связи с профилактическими работами будет отключена подача горячего водоснабжения в дома №№7, 8, 32 по улице Октябрьский городок.

Данные по каждому объекту жители Рязани могут уточнить на официальном сайте МУП «РМПТС», в своих управляющих компаниях, товариществах собственников жилья и жилищных строительных кооперативах.

С графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2017/2018 годов можно познакомиться здесь.

Источник: сайт администрации Рязани