Ночью в рязанской многоэтажке произошел пожар

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в 01.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. Горела 2-комнатная квартира на 6 этаже в 9-этажном доме. В пожаре пострадали люди. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.