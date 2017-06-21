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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Ночью в рязанской многоэтажке произошел пожар

10:02 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в 01.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. Горела 2-комнатная квартира на 6 этаже в 9-этажном доме. В пожаре пострадали люди. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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