Полиция сообщила подробности аварии, произошедшей ночью в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 01.30 на автодороге Сасово-Саблино-Сотницыно в Сасовском районе 32-летний водитель автомобиля «Датсун ON-DO», двигаясь со стороны села Саблино в направлении населенного пункта Сотницыно, не справился с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. После столкновения автомашина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 25-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.