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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Полиция сообщила подробности аварии, произошедшей ночью в Рязанской области

10:22 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 01.30 на автодороге Сасово-Саблино-Сотницыно в Сасовском районе 32-летний водитель автомобиля «Датсун ON-DO», двигаясь со стороны села Саблино в направлении населенного пункта Сотницыно, не справился с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. После столкновения автомашина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 25-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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