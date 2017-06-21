В Рязани сотрудники Росгвардии спасли человека

В Железнодорожном районе Рязани сотрудники городского отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии предотвратили попытку суицида.

Инцидент произошел днем на ул. Стройкова. Наряду вневедомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования, поступило сообщение из дежурной части о том, что на козырьке крыши пятиэтажного дома находится человек.

Сотрудники немедленно выехали по указанному адресу. На крыше жилого дома стоял мужчина. Он вел себя странно – то подходил к краю крыши, то делал шаг назад. Полицейские вступили с ним в разговор и выяснили, что он собирается прыгнуть вниз. Отвлекая незнакомца беседой, сотрудники вызвали подкрепление и «Скорую помощь».

Второй прибывший наряд скрытно поднялся на крышу и попытался вступить в разговор. Мужчина отвлекся на несколько секунд, и в этот момент полицейские схватили его, не дав спрыгнуть вниз. Наряд вневедомственной охраны передал задержанного прибывшим на место медикам.

Руководством отдела Росгвардии по Рязанской области будет рассмотрен вопрос о поощрении сотрудников, принявших участие в операции.