В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 92 литра алкоголя

Как сообщает сайт УМВД России по области, за сутки полицейские пресекли в регионе 7 нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции.

Нарушения выявили в Рязани и 3 районах области.

В областном центре нарушения правил оборота алкогольной продукции выявили в торговой палатке на улице Грибоедова и в двух кафе, расположенных на улицах Дзержинского и Энгельса.

В Рязанской области нарушения правил торговли спиртным выявили в магазинах в селе Молвино Кораблинского района, в деревне Малахово Клепиковского района и в селе Меньшие Можары Сараевского района.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16, виновным грозят строгие штрафные санкции.

Всего из незаконного оборота изъято 92 литра спиртного.