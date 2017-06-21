Всероссийский аверкинский фестиваль пройдет в рязанском Сасове в 20-й раз

С 20 по 24 июня на родине композитора будет проводиться экскурсия по Дому-музею композитора А.П. Аверкина.

23 июня в Муниципальном культурном центре пройдет пятый межрегиональный конкурс исполнителей народной песни. В конкурсе примут участие коллективы и солисты Московской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской, Нижегородской областей, Республики Марий Эл. Оценивать участников будет компетентное жюри во главе с председателем – народным артистом России Олегом Ивановым.

Во второй раз состоится конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений, открытый конкурс творческих художественных работ «Земля моя красива», направленный на поддержку творческих способностей детей и молодежи.

В парке «40 лет ВЛКСМ», на летней сценической площадке, 23 июня в 18 часов состоится вечер памяти Виктора Темнова. Продолжит праздничную программу «Играй, гармонь!» Вести праздник будет заслуженный артист России – Валерий Сёмин. В этом увлекательном мероприятии примут участие не только местные самодеятельные артисты, но и гости из Москвы, Рязани, Тамбова.

Пройдет и традиционная выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы». Предметы, созданные умелыми руками мастеров, всегда вызывают большой интерес посетителей. 24 июня в 15 часов в парке «40 лет ВЛКСМ» пройдет церемония торжественного открытия аллеи звезд – участников Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору А.П. Аверкину.

Впервые участником фестиваля станет Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, ансамбль песни и пляски Центрального округа войск Национальной гвардии. Порадуют зрителей своим мастерством ансамбль «Россия», народные артистки России Анна Литвиненко и Надежда Крыгина, другие заслуженные артисты. Народный артист России Олег Иванов, заслуженные артисты России Александр Фершалов, Геннадий Шишлин примут участие в гала-концерте.