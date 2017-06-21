02:51 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
177

Всероссийский аверкинский фестиваль пройдет в рязанском Сасове в 20-й раз

11:19 / Культура

С 20 по 24 июня на родине композитора будет проводиться экскурсия по Дому-музею композитора А.П. Аверкина.

23 июня в Муниципальном культурном центре пройдет пятый межрегиональный конкурс исполнителей народной песни. В конкурсе примут участие коллективы и солисты Московской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской, Нижегородской областей, Республики Марий Эл. Оценивать участников будет компетентное жюри во главе с председателем – народным артистом России Олегом Ивановым.

Во второй раз состоится конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений, открытый конкурс творческих художественных работ «Земля моя красива», направленный на поддержку творческих способностей детей и молодежи.

В парке «40 лет ВЛКСМ», на летней сценической площадке, 23 июня в 18 часов состоится вечер памяти Виктора Темнова. Продолжит праздничную программу «Играй, гармонь!» Вести праздник будет заслуженный артист России – Валерий Сёмин. В этом увлекательном мероприятии примут участие не только местные самодеятельные артисты, но и гости из Москвы, Рязани, Тамбова.

Пройдет и традиционная выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы». Предметы, созданные умелыми руками мастеров, всегда вызывают большой интерес посетителей. 24 июня в 15 часов в парке «40 лет ВЛКСМ» пройдет церемония торжественного открытия аллеи звезд – участников Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору А.П. Аверкину.

Впервые участником фестиваля станет Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, ансамбль песни и пляски Центрального округа войск Национальной гвардии. Порадуют зрителей своим мастерством ансамбль «Россия», народные артистки России Анна Литвиненко и Надежда Крыгина, другие заслуженные артисты. Народный артист России Олег Иванов, заслуженные артисты России Александр Фершалов, Геннадий Шишлин примут участие в гала-концерте.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев приглашают увидеть «Обычаи. Традиции. Ремесла» региона

Игра на бис

В истории обороны Рязани открыты новые страницы

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:33
Рязанская журналистка представила выставку фотографий из путешествий по Европе
18:06
Изменения в бюджет Рязанской области на текущий год рассмотрены на заседании регионального правительства
17:29
Жителю Рязани придется отработать 20 часов обязательных работ за неоплаченный вовремя штраф
17:18
По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
17:00
В Рязанской области незаконно вырубали лес
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы