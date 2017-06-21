В Рязани ищут очевидцев ДТП, в которых пострадали пешеход и мотоциклист

Устанавливаются очевидцы происшествия, которое произошло 5 июня этого года в 11 часов на 185-м километре автодороги «Урал». Здесь 44-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Great Wall», сбил 86-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы.

10 июня этого года около полуночи в Рязани напротив дома 5 на улице Циолковского 53-летний житель Старожиловского района, управляя автомобилем «Киа Рио», столкнулся с мотоциклом «Ямаха», затем мотоцикл столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился 24-летний рязанец.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист и его 19-летняя пассажирка получили травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-93-52 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 210.